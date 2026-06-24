Indispensable construir nuevas jurisprudencias para avanzar hacia una sociedad más justa: Hugo Aguilar Ortiz

Para avanzar en una sociedad más justa es indispensable construir nuevas metodologías y jurisprudencias con la participación directa de quienes viven la diversidad, afirmó el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al inaugurar el conversatorio “Criterios jurisdiccionales por la diversidad sexo-genérica”.

En el área de Murales de la Corte, aseguró que tanto los pueblos indígenas como las personas de la diversidad sexo-genérica han compartido una lucha histórica por la identidad ante un Estado que tradicionalmente impuso la homogeneidad.

“Aquí una de las premisas que también nos hemos quitado es que los ministros no tienen la última palabra, ni son los que lo saben todo; se va a ir construyendo un diálogo permanente con los distintos sectores de la sociedad”, dijo.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diversidad Sexual, el ministro Irving Espinosa Betanzo consideró que juzgar implica responder a las preguntas que una sociedad se formula sobre sí misma, en un momento histórico determinado.

Manifestó que la nueva conformación de la Corte promueve una visión de justicia donde la igualdad no consiste únicamente en reconocer derechos en el papel, sino en garantizar que puedan ejercerse plenamente en la vida de las personas.

Durante su participación, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra aseguró que el Máximo Tribunal del país tiene claro que ninguna orientación sexual puede ser tratada como una amenaza o riesgo social y enfatizó que se ha construido una línea constitucional en favor de los derechos de las personas de la diversidad sexo genérica.

“Difundir los criterios de la Suprema Corte no es solo una tarea académica o institucional, es una forma de hacer que las sentencias salgan de los expedientes, se conviertan en herramientas para autoridades, personas juzgadoras, litigantes, organizaciones sociales y personas que buscan ejercer sus derechos”, subrayó.

En tanto, la ministra Lenia Batres Guadarrama expresó que el Alto Tribunal del país ha ido construyendo nuevos estándares en temas como matrimonio igualitario, identidad de género, familia homoparental en su filiación y en su derecho de adopción; seguridad social, libertad de expresión, entre otros.

“Tres ideas han atravesado las decisiones de las resoluciones jurisdiccionales de esta Corte: el reconocimiento de orientación sexual y de identidad de género; el libre desarrollo de la personalidad y de la dignidad humana; y la obligación de juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género”, resaltó.

El conversatorio abordó diversos criterios establecidos en sentencias del Pleno de la SCJN, tales como: la restricción de la edad para acceder a la rectificación del acta de nacimiento, el libre desarrollo de la personalidad, la identidad personal y de género de niñas, niños y adolescentes.

Además, se mencionó la íntima relación que la orientación sexual tiene con los derechos de libre desarrollo de la personalidad y de igualdad y no discriminación, para determinar que este aspecto identitario es inherente a la persona, por lo que no es posible modificarse por factores externos, como la voluntad de un tercero.

En el evento participaron Claudia Elsa López Sanz, activista; Jessica Marjane Durán Franco, mujer muxe; Lucía Isabel Mota Casillas, secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del ministro Irving Espinosa Betanzo; Adriana Inés Suárez Quintero, integrante de la Coordinación General de Dictaminación; Lisandro Morales Silva, secretario de la ponencia del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, y Mirta Elena Rocha Piña, de la Dirección General de Igualdad Sustantiva y No Discriminación.

Con este Conversatorio, la SCJN refrenda su compromiso de ser pilar y agente clave en la defensa de los derechos de las personas de la diversidad sexo-genérica, pues con sus sentencias garantiza la igualdad sustantiva, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad.

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