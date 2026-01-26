Hugo Aguilar aclara que compra de vehículos en SCJN fue por motivos de seguridad y no contradice austeridad

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, aseguró que la adquisición de vehículos blindados para los ministros no representa un gasto innecesario, sino una medida de seguridad indispensable alineada con una política de austeridad responsable.

Durante su posicionamiento, Aguilar Ortiz afirmó que “la austeridad no es un acto simbólico, es un acto responsable”, al señalar que la decisión busca equilibrar el uso eficiente de los recursos públicos con la protección de los integrantes del máximo tribunal del país.

▶️#VIDEO | El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, aseguró que "la austeridad no es un acto simbólico, es un acto responsable".

En torno a la adquisición de nueve vehículos blindados para los ministros, señaló que se trata de una… pic.twitter.com/4RHrZIJXTm — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 26, 2026

El ministro presidente detalló que la actual integración de la Suprema Corte recibió 39 vehículos blindados, de los cuales cuatro en mejores condiciones fueron adquiridos por la anterior administración.

Con ello, precisó que 43 unidades han sido compradas desde agosto de 2010, cuando se estableció que los ministros debían contar con medidas especiales de seguridad, incluido el uso de automóviles con protección balística.

Aguilar Ortiz explicó que, al inicio de su gestión, se optó por no utilizar camionetas tipo Suburban y reemplazarlas por vehículos más austeros, como unidades tipo Jeep. No obstante, indicó que en los últimos cuatro meses se registraron fallas mecánicas, lo que llevó a consultar a especialistas en seguridad.

De acuerdo con dichas evaluaciones, el blindaje de varias unidades ya había caducado, por lo que se determinó adquirir nuevos vehículos y desincorporar otros, como parte de una revisión integral de las condiciones de seguridad.

Ayer, la SCJN, en un comunicado, aseguró que, ante la polémica por el costo de los vehículos, las y los ministros habían tomado la decisión de no utilizarlos y , en su lugar, intentar devolverlos o asignarlos a otra persona juzgadora.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am