Ministros de la SCJN deciden no utilizar vehículos nuevos; serán devueltos o reasignados

Aspecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomaron la decisión de no utilizar las nueve camionetas blindadas adquiridas recientemente, y que estas serán devueltas o reasignadas para otras personas juzgadoras, tras la polémica en torno al gasto.

A través de una publicación en redes sociales, el máximo tribunal detalló que esta se tomó la decisión por su “compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo”, después de que el costo de las unidades Jeep Grand Cherokee, hasta un millón 777 mil pesos por cada una, fuera motivo de controversia.

“Ministras y ministros de esta SCJN informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable” Suprema Corte de Justicia de la Nación



La compra de los vehículos para cada uno de los ministros, fue aprobada por motivos de seguridad. Según la SCJN, su adquisición respondía a una normativa interna, que permite la renovación del parque vehicular cada cuatro años o cuando los que están en uso ya no cumplan con las condiciones de seguridad adecuadas.

Las nueve camionetas, adquiridas con aprobación de las y los ministros, contaban con blindaje y otras medidas de seguridad.

Incluso, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la medida argumentando que, con la compra de las mismas, la SCJN ahorraría más de mil millones de pesos que eran utilizados para rentar vehículos.

Sin embargo, la Suprema Corte decidió no utilizar las unidades argumentando compromiso con el “uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo”.

Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en X



Finalmente, la SCJN convocó a una conferencia de prensa para este lunes 26 de enero en sus instalaciones, aunque no precisó hora de la invitación.

am