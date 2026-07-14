SCJN concluye periodo ordinario con llamado al diálogo, el disenso y una justicia cercana al pueblo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) clausuró este martes su primer periodo ordinario de sesiones de 2026 con un llamado de su presidente, Hugo Aguilar Ortiz, a mantener el debate, el respeto entre las y los ministros y la construcción de resoluciones con perspectiva social, al asegurar que el país avanza hacia “un sistema de justicia real y verdadero, un sistema de justicia abierto y de cara al pueblo”.

Al concluir la última sesión pública del periodo, Aguilar Ortiz agradeció a sus colegas haber hecho de las sesiones “un espacio de debate auténtico, genuino, de construcción de resoluciones con perspectiva social, con mucha sensibilidad en beneficio del pueblo”, y afirmó que los trabajos del máximo tribunal continuarán durante el receso para reanudar las sesiones públicas el próximo 3 de agosto.

“Al pueblo de México decirles que está en construcción un sistema de justicia real y verdadero, un sistema de justicia abierto y de cara al pueblo”, expresó el ministro presidente, quien sostuvo que las y los integrantes de la Corte mantienen el compromiso de transformar el sistema de justicia del país.

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Durante los mensajes de clausura, el ministro Irving Espinosa destacó que, pese a las diferencias de criterio, el respeto prevaleció en las deliberaciones del Pleno.

“En un órgano colegiado es natural el disenso; lo que no necesariamente en ocasiones llega a ocurrir es el respeto, pero en este caso creo que así ha sido”, afirmó.

Añadió que las resoluciones de la Corte “afectan la vida de las personas, afectan a las instituciones” y defendió una justicia que coloque a las personas en el centro de las decisiones.

Por su parte, la ministra Lenia Batres sostuvo que este fue el primer periodo de sesiones del primer Pleno de la Suprema Corte elegido mediante voto universal, directo y secreto, y aseguró que “sin aspavientos transitamos hacia una época histórica de servicio a nuestra patria”.

Batres Guadarrama afirmó además que “esta Corte ha demostrado un alto nivel de coincidencias en las deliberaciones y decisiones”, al asegurar que existe una convicción compartida de hacer prevalecer la Constitución y fortalecer el Estado de derecho.

⚖️ 🇲🇽 Hoy concluye el primer periodo de sesiones del Pleno de la nueva SCJN.#MinistraDelPueblo #SCJN pic.twitter.com/wMIExcEbrb — Lenia Batres (@LeniaBatres) July 14, 2026

La ministra Loretta Ortiz agradeció el respaldo de sus compañeros y aseguró que la nueva integración de la Corte ha enfrentado una carga de trabajo mayor a la de administraciones anteriores.

“El esfuerzo que hemos realizado ha sido titánico”, señaló, al tiempo que llamó a fortalecer el derecho de acceso a la justicia y pidió a la ciudadanía: “Sigan confiando, esta es su casa: la Suprema Corte de Justicia”.

En tanto, la ministra Sara Irene Herrerías reconoció el trabajo de las ponencias y del personal del máximo tribunal, al señalar que el objetivo común es “dar una respuesta a la ciudadanía en el acceso a la justicia” con responsabilidad y compromiso.

Al finalizar la sesión, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, declaró formalmente clausurado el primer periodo ordinario de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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MSL