Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 16 de abril 2026?

Conoce al equipo que gana la Villa 360 hoy 16 de abril en Exatlón México

Los atletas de Exatlón México compiten por la Villa 360, el mejor lugar para descansar y en el que todos quieren estar el resto de los días de la semana, así que van a salir a darlo todo por quedarse con este sitio.

Antes del juego estelar, los participantes tendrán una competencia previa como todos los jueves, además de que hoy se verá a los rojos disfrutar del concierto que ganaron ayer para salir de los límites del programa y viajar al show de Christian Nodal.

¿Quién gana la Villa 360 hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de hoy de la Villa 360 de Exatlón México sería el equipo rojo, sin embargo, no está confirmado, por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita el capítulo completo para conocer al verdadero ganador de esta noche.

Los rojos anhelan ganar este premio, ya que han pasado varias semanas consecutivas en las barracas y ya no aguantan estar otro día más ahí. El lunes se pensaba que ellos iban a ganarla, pero los azules siguieron dominando la Villa 360, ya que son menos integrantes en la escuadra y esto les da ventaja porque pasan muchas veces y practican el tiro cada que pasan.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los rojos estarán muy emocionados porque van a ir al concierto de Christian Nodal para cantar los mejores éxitos del polémico artista de regional mexicano.

Rosique anunció el gran premio que será de la competencia previa y se trata de un aparato electrónico.

Por otra parte, las rivalidades reviven, Adrián tendrá un enfrentamiento verbal con los rojos, como ya es costumbre.

Los atletas están viviendo prácticamente la fase final por eso las competencias que ganen son claves para su avance, ahorita los azules son los que tienen mejor rendimiento, los rojos necesitan depurar el equipo para acoplarse mejor.