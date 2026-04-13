Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 13 de abril 2026?

Conoce a los ganadores de la Villa 360 hoy 13 de abril en Exatlón México

Los atletas de Exatlón México regresan a las competencias, luego de haber ganado los automóviles el domingo y en esta ocasión regresan para disputarse la Villa 360 de hoy, el lugar más anhelado para descansar por todos los participantes.

Antes de la competencia estelar, los deportistas tendrán que jugar por la ventaja, una de las más esperadas, ya que ésta les da beneficios al final de la semana en las Supervivencias rumbo a la eliminación del domingo.

¿Quién gana la Villa 360 hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy en Exatlón México sería el equipo rojo, pues se dice que la semana mejora para esta escuadra, pero con base en los resultados y rendimiento de días anteriores, el ganador de la Villa 360 sería el equipo azul.

La escuadra celeste ha tenido un grna rendimiento, además de que son menos, esto les da más ventaja de pasar más veces en los circuitos y practicar más el tiro, mientras que los rojos volvieron a caer en una mala racha de la que no han podido salir.

Sin embargo, los fans del programa tienen que esperar a que se transmita completo el episodio de hoy para conocer al verdadero ganador de esta noche.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los rojos están cansados de estar en las barracas, pues llevan tres semanas consecutivas sin poder salir de ahí, así que hoy ven la oportunidad para poder lograrlo.

Por otra parte, el triunfo de Adrián Leo, quien se llevó el carro ayer, sería cuestionado, pues los fans señalan que hizo trampa porque se salía de la zona de tiro permitida, es decir se adelantaba y pues tenía más ventaja sobre el resto de sus compañeros.

Los azules ya habían tenido una sanción por adelantarse, Rosique los castigó en una competencia importante por hacerlo y parece que Adrián Leo volvió a hacerlo, según los fans.