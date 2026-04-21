Cuba y EU mantienen un diálogo reservado

El gobierno de Cuba confirmó ayer la realización de un encuentro reciente en La Habana con representantes de Estados Unidos, en un contexto marcado por tensiones bilaterales. La información fue difundida por el diario oficial Granma y validada por Alejandro García del Toro, subdirector general encargado de asuntos estadounidenses en la Cancillería cubana, quien subrayó el carácter discreto del intercambio.

De acuerdo con el funcionario, la reunión se desarrolló en términos “respetuosos”, sin plazos establecidos ni declaraciones de carácter amenazante. No obstante, la isla dejó clara su prioridad durante el diálogo: exigir la eliminación del bloqueo energético impuesto por Washington desde enero pasado, medida que, según el gobierno cubano, ha prolongado los apagones y afectado severamente la actividad económica en la isla.

Alejandro García del Toro calificó estas sanciones como un “acto de coerción económica” que impacta a toda la población y vulnera el derecho de otros países a exportar combustibles hacia Cuba bajo normas de libre comercio. En ese sentido, el tema energético se posicionó como eje central de la agenda cubana durante el encuentro. Según Granma, la representación estadounidense estuvo integrada por funcionarios adjuntos del Departamento de Estado, mientras que la parte cubana participó a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores, sin que se precisaran identidades.

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PRESIÓN POLÍTICA. El reconocimiento oficial ocurre días después de que medios estadounidenses informaran que la reunión se llevó a cabo el 10 de abril en La Habana. De acuerdo con esas versiones, representantes de Washington solicitaron la liberación, en un plazo de dos semanas, de presos políticos considerados relevantes, entre ellos los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo.

Estas acciones serían interpretadas como un gesto inicial para medir la disposición del gobierno cubano hacia un eventual proceso de apertura. Posteriormente, se plantearía un conjunto de exigencias orientadas a reformas estructurales en materia económica y política.

Asimismo, el medio Axios reportó que la delegación estadounidense propuso la instalación de servicios satelitales Starlink en la isla, lo que añadiría un componente tecnológico a las conversaciones bilaterales.

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SIN ACLARACIÓN OFICIAL. Axios también señaló la posible participación de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro, en el encuentro. Aunque este dato no ha sido confirmado por fuentes oficiales, se menciona en un contexto donde el exmandatario mantiene influencia política.

Hasta ahora, ni el gobierno cubano ni la embajada de Estados Unidos en La Habana han emitido aclaraciones adicionales sobre el contenido o los participantes del encuentro.

Las conversaciones se producen en medio de un escenario complejo, donde persisten las diferencias estructurales la presión de Estados unidos, pero también señales de contacto que podría abrir espacios para eventuales negociaciones.