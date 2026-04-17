Trump afirma que Irán aceptó transferir a EU uranio enriquecido; Teherán lo niega

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las autoridades de Irán han “aceptado todo” y que colaborarán con su administración para el transporte de uranio enriquecido.

“Nuestra gente, junto con los iraníes, va a trabajar para conseguirlo. Y luego lo llevaremos a Estados Unidos”, aseguró mientras negaba que esta supuesta extracción del uranio conlleve un despliegue militar.

Trump afirmó que “no vamos a pagar ni un centavo” a Irán a cambio de su uranio enriquecido.

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Irán desmiente a Trump sobre el uranio enriquecido

El Ministerio de Exteriores iraní ha desmentido estas declaraciones y ha aseverado que “el uranio enriquecido de Irán no se transferirá a ningún lugar”, en palabras de su portavoz, Esmaeil Baqaei, que ha emplazado a la prensa y a la ciudadanía a no prestar atención a lo que ha denominado como “estrategia mediática” del mandatario, aduciendo las declaraciones “contradictorias” de Trump en un mismo día.

Esmaeil Baqaei aclaró que una “transferencia del uranio enriquecido de Irán a Estados Unidos nunca se ha planteado en las negociaciones” de paz que mantienen ambas naciones.

El funcionario de Irán señaló que su país busca la aceptación del plan de 10 puntos que se ha planteado para lograr la paz, por ahora, en Medio Oriente.

También indicó que la nación persa también empuja la compensación por los daños sufridos durante la guerra iniciada el pasado 28 de febrero de 2026.

“El plan de 10 puntos para levantar las sanciones es muy importante para nosotros. La cuestión de la compensación por los daños sufridos durante la guerra impuesta es de una particular importancia”, agregó.

Estos mensajes contradictorios ocurrieron en el marco de la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta vital para el comercio de crudo.

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