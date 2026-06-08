Se mantiene monitoreo y atención por cierre de playas en Mixtepec y viviendas inundadas en San Mateo del Mar

El Consejo Estatal de Protección Civil de Oaxaca que preside el Gobernador Salomón Jara Cruz informó que las lluvias de intensidad variable propiciadas por la Depresión Tropical Tres-E y el fenómeno de mar de fondo, han generado afectaciones en diversos municipios de la entidad, las cuales ya son atendidas por las autoridades respectivas.

En Santa María Huatulco, las precipitaciones registradas durante las últimas horas han provocado anegaciones en calles cercanas al primer cuadro de la agencia de Santa Cruz Huatulco y en vialidades de acceso al sector H3.

Asimismo, se mantienen recorridos de vigilancia en las zonas con mayor riesgo de inundación. Como medida preventiva y con base en los acuerdos establecidos por el Consejo Municipal de Protección Civil, se determinó la suspensión de clases durante este día, acción que fue comunicada oportunamente a la población.

También, se realiza el retiro de árbol caído que obstaculiza la circulación sobre la carretera local, tramo Tangolunda - Copalita a la altura de Villa Zaachila, Huatulco.

En la región Costa continúan registrándose lluvias de ligeras a fuertes, acompañadas de oleaje elevado, corrientes de retorno y condiciones adversas para las actividades marítimas.

Como medida de seguridad, la autoridad municipal de San Pedro Mixtepec determinó el cierre temporal de las playas Carrizalillo, Bacocho y Coral, con el objetivo de proteger a bañistas y visitantes.

Asimismo, los puertos de la región permanecen cerrados a todo tipo de embarcaciones, incluidas las dedicadas al turismo náutico, debido al oleaje elevado asociado al fenómeno de mar de fondo.

Por otra parte, derivado de las lluvias y del fenómeno de mar de fondo, se reportan afectaciones en viviendas de la colonia Cuauhtémoc en el municipio de San Mateo del Mar.

En este lugar, las autoridades ya atienden a las personas afectadas y realizan la evaluación correspondiente para determinar el número de inmuebles afectados.

En tanto, la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones (SIC) mantiene un monitoreo permanente en el cauce de los ríos para supervisar las obras del parque lineal y la nueva vialidad en Santa Cruz Xoxocotlán porfa.

Asimismo, se hace lo propio en las obras que se encuentran en proceso o hayan sido inauguradas recientemente en todo el territorio estatal, al igual que vigilancia en albergues, techumbres y obras de la región Costa donde, en donde se tiene afectaciones por este fenómeno natural.

🌧️⚠️ El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz (@salomonj), informó que las lluvias provocadas por la Depresión Tropical Tres-E y el fenómeno de mar de fondo han dejado inundaciones, cierre de playas y suspensión de clases en diversos municipios de la entidad. 🚨🌊… pic.twitter.com/OLwfUFpW8p — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 8, 2026

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FGR