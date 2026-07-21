Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 21 y 22 de julio

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 21 y miércoles 22 de julio en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
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Ofertas en frutas y verduras
- Mango paraíso: $21.80 el kilo
- Melón chino: $21.80 el kilo
- Jitomate huaje o saladet: $12.50 el kilo
- Piña de gota miel: $18.80 el kilo
- Manzana red delicious: $38.80 el kilo
- Manzana royal gala: $39.80 el kilo
- Manzana Granny smith: $39.80 el kilo
- Aguacate hass en malla: $28.80 la pieza
- Pera D’anjou: $31.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Limón con semilla: $29.80 el kilo
- Durazno importado ciruela o nectarina: $59.80 el kilo
- Zanahoria: $16.80 el kilo
- Jícama: $24.80 el kilo
- Cilantro: $9.80 el manojo
- Chile serrano: $34.80 el kilo
- Col blanca: $21.80 el kilo
- Champiñón blanco a granel: $89.90 el kilo
Ofertas en carnes y pescados
- Pollo entero fresco: $35.90 el kilo
- Carne empacada de origen del departamento de carnicería: 3x2 (el tercero de igual o menor precio gratis)
- Milanesa de res pulpa blanca: $199.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $159.90 el kilo
- Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $176.90 el kilo
- Milanesa de cerdo fresca: $114.00 el kilo
- Alas de pollo enchiladas: $76.90 el kilo
- Chuleta ahumada de cerdo: $109.00 el kilo
- Línea Dolores: 25% de descuento
- Huevo blanco Precíssimo: $54.50 el paquete
- Camarón chico sin cabeza: $199.00 el kilo
- Posta de basa: $69.90 el kilo
- Filete de mojarra de granja congelado: $99.90 el kilo
- Camarón coctelero chico congelado: $139.00 el kilo
- Huachinango del pacífico: $199.00 el kilo
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