¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 21 y 22 de julio

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana Foto: La Razón (Canva)
Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 21 y miércoles 22 de julio en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

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Ofertas en frutas y verduras

  • Mango paraíso: $21.80 el kilo
  • Melón chino: $21.80 el kilo
  • Jitomate huaje o saladet: $12.50 el kilo
  • Piña de gota miel: $18.80 el kilo
  • Manzana red delicious: $38.80 el kilo
  • Manzana royal gala: $39.80 el kilo
  • Manzana Granny smith: $39.80 el kilo
  • Aguacate hass en malla: $28.80 la pieza
  • Pera D’anjou: $31.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Limón con semilla: $29.80 el kilo
  • Durazno importado ciruela o nectarina: $59.80 el kilo
  • Zanahoria: $16.80 el kilo
  • Jícama: $24.80 el kilo
  • Cilantro: $9.80 el manojo
  • Chile serrano: $34.80 el kilo
  • Col blanca: $21.80 el kilo
  • Champiñón blanco a granel: $89.90 el kilo
Verdura fresca
Verdura fresca ı Foto: Freepik

Ofertas en carnes y pescados

  • Pollo entero fresco: $35.90 el kilo
  • Carne empacada de origen del departamento de carnicería: 3x2 (el tercero de igual o menor precio gratis)
  • Milanesa de res pulpa blanca: $199.00 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $159.90 el kilo
  • Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $176.90 el kilo
  • Milanesa de cerdo fresca: $114.00 el kilo
  • Alas de pollo enchiladas: $76.90 el kilo
  • Chuleta ahumada de cerdo: $109.00 el kilo
  • Línea Dolores: 25% de descuento
  • Huevo blanco Precíssimo: $54.50 el paquete
  • Camarón chico sin cabeza: $199.00 el kilo
  • Posta de basa: $69.90 el kilo
  • Filete de mojarra de granja congelado: $99.90 el kilo
  • Camarón coctelero chico congelado: $139.00 el kilo
  • Huachinango del pacífico: $199.00 el kilo
Ofertas de Soriana
Ofertas de Soriana ı Foto: Facebook Soriana

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