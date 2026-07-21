‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 21 y 22 de julio

Las mejores ofertas de este 'Martimiércoles'

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’Martimiércoles’ que no te puedes perder este 21 y 22 de julio. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.

Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.

En La Razón te dejamos algunas de las mejores ofertas que la tienda te ofrece durante sus días de promociones.

Frutas y verduras

Aguacate hass: $39.50 el kilo

Piña miel: $16.50 el kilo

Manzana roja mediana: $34.50 el kilo

Zanahoria: $12.50 el kilo

Calabaza italiana: $26.90 el kilo

Cebolla morada: $24.50 el kilo

Col blanca: $14.51 el kilo

Colifor Pre enfriada: $39.50 el kilo

Mamey: $19.90 el kilo

Manzana Beaburn: $39.90 el kilo

Naranja Paramount: $42.50 el kilo

Uva roja sin semilla: $69.00 el kilo

Tomate saladet: $24.00 el kilo

Plátano Chiapas: $26.00 el kilo

Cebolla blanca: $32.90 el kilo

Papa blanca: $64.00 el kilo

Pepino verde: $22.00 el kilo

Limón sin semilla: $14.00 el kilo

Cilantro por rollo: $9.90

Papaya: $39.00 el kilo

Tomate verde: $36.90 el kilo

Limón colima: $35.00 el kilo

Verdura fresca en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Carne y mariscos

Todos los postres refrigerados como gelatina, flan o natillas: 3x2 (gratis el de igual o menor precio)

Pierna y muslo corte americano fresco o congelado: $34.90 el kilo

Bistec pulpa blanca de res: $199.00 el kilo

Filete basa rojo: $68.00 el kilo

Pierna de cerdo con hueso congelada: $55.90 el kilo

Selección de queso de puerco, pastel pimiento y mortadela: 20% de descuento

Camarón coctelero: $139.00 el kilo

Combinación de mariscos: $99.00 el kilo

Pollo entero: $36.00 el kilo

Pulpa de cerdo: $102.00 el kilo

Milanesa pulpa negra de res: $257.00 el kilo

Costilla de cerdo: $124.00 el kilo

Higado SuKarne de res rebanado: $37.00 el kilo

Tocino rebanado cerdo: $185.00 el kilo

Alitas marinadas congeladas de pollo : $84.90 el kilo

Chambrete con hueso de res: $179.00 el kilo

Ofertas Chedraui ı Foto: Facebook Chedraui

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LMCT