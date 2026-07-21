Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 21 de julio

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 21 de junio, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Sandía roja: $12.90 el kilo

Jitomate saladet: $21.00 el kilo

Pepino: $24.00 el kilo

Mango paraíso: $25.00 el kilo

Manzana HoneyCrisp: $30.00 el kilo

Cereza: $49.00 la pieza (454 gramos)

Lechuga romana: $24.00 la pieza

Aguacate Hass: $62.00 el kilo

Chile jalapeño: $25.00 el kilo

Verdura fresca ı Foto: Freepik

Carnes, pollo, pescados y más

Guacamole WeGuac: $69.00 cada uno

Pechuga sin hueso: $172.00 el kilo

Milanesa de pollo: $182.00 el kilo

Chuleta ahumada: $132.00 el kilo

Chuleta de cerdo: $97.00 el kilo

Costilla para asar: $158.00 el kilo

Mojarra Tilapia: $82.00 el kilo

Filete basa blanco: $87.00 el kilo

Barritas de Surimi: $126.00 el kilo

Arrachera de res marinada SuKarne: $218.00 cada uno

Molida de res 95/5: $242.00 el kilo

Tarta de queso, tarta estilo New York o Cheesecake tarta de queso y fresa: $118.00 cada uno

Rosca M&M’s, lechera, limón, lechera mango o mazapán: $98.00 cada uno

Yogurt bebible Oikos Pro: $36.00 cada uno

Leche Lala: $48.00 cada uno

Crema ácida entera: $42.00

Huevo blanco orgánico Aires de Campo: $81.00 el cartón con 12 piezas

Jamón de pierna extrafino Sabori: $80.00 el 1/4 de kilo

Queso panela Fud: $52.00 el 1/4 de kilo

Queso Oaxaca Los Volcanes: $89.00 el paquete

Salchicha de pavo hot dog San Rafael: $62.00 el paquete

Ofertas Walmart HOY 21 de julio ı Foto: Facebook Walmart

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LMCT