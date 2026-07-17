Exigen frenar las campañas anticipadas

Un grupo de académicos, juristas y especialistas en materia electoral exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) actuar de inmediato frente a los actos anticipados de campaña que, aseguran, ya se realizan con miras a la elección de 2027, al advertir que la inacción de la autoridad “compromete la equidad” de la contienda.

En un pronunciamiento firmado por Jorge Alcocer, José Ramón Cossío, Diego Valadés, Margarita Luna Ramos, Jesús Orozco Henríquez, Natalia Reyes Heroles, Morelos Canseco, Elba Arjona, Mariana Calderón, Fernán González de Castilla y Alma Zamora, señalaron que, aunque el proceso electoral 2026-2027 aún no inicia formalmente, diversos actores políticos ya despliegan estrategias de promoción personal y posicionamiento electoral.

El Tip: La consejera del INE Carla Humphrey manifestó que está a favor de que se fiscalicen los actos denominados de “preprecampaña” que han surgido entre aspirantes de Morena.

Sostuvieron que estas actividades, por su sistematicidad, el uso de recursos, su alcance y su finalidad política, “deben considerarse como actos anticipados de campaña y no como simples expresiones espontáneas de participación ciudadana”.

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Alertaron que este acto rompe las condiciones de competencia entre los aspirantes, al permitir que quienes cuentan con mayores recursos económicos, partidistas o gubernamentales obtengan ventajas antes del inicio de los plazos legales y de la fiscalización correspondiente.

Recordaron que la legislación establece periodos específicos para la competencia política, con 40 días de precampaña y 60 de campaña, por lo que calificaron de preocupante que el INE “no actúe con la determinación que exige este fenómeno”.

Afirmaron que la autoridad “no puede limitarse a observar pasivamente el despliegue anticipado de propaganda, estructuras territoriales, eventos masivos, producción de materiales, contratación de servicios, publicidad en plataformas y uso de recursos cuyo origen y monto son desconocidos”, bajo el argumento de que el proceso electoral aún no comienza.

Demandaron al INE ejercer sus atribuciones para “prevenir, investigar, fiscalizar y, en su caso, sancionar las conductas que lesionen la equidad de la contienda”, y pidieron que emita los lineamientos y medidas necesarias para detener los actos anticipados de campaña rumbo a 2027.

Asimismo, pidieron que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva los asuntos relacionados con estos actos, propaganda encubierta y procesos internos partidistas, y que lo haga “con apego a la Constitución y a la ley”, privilegiando los principios de certeza, legalidad y equidad en la competencia electoral.

Los especialistas advirtieron que mantendrán vigilancia sobre la actuación de las autoridades y señalaron que denunciarán “aquellas decisiones u omisiones que comprometan los principios rectores de la función estatal electoral, las condiciones de equidad, los derechos de la ciudadanía y la autenticidad del sufragio”.

MC se une. Movimiento Ciudadano llamó al INE a intervenir de inmediato para frenar los actos anticipados de campaña y acusó a Morena de “corromper” el proceso electoral al promover anticipadamente a sus aspirantes, conducta que, afirmó, también ha sido replicada por PRI y PAN.

La diputada emecista Laura Ballesteros anunció que presentará un punto de acuerdo el próximo miércoles ante la Comisión Permanente, para exhortar al INE a implementar una estrategia de monitoreo, vigilancia y fiscalización preventiva.

“Nosotros no vamos a violar la ley. Así como lo hicimos en la campaña Presidencial, con el ejemplo, demostramos que no hicimos actos anticipados de campaña, no gastamos de más y reportamos todos los gastos que teníamos. Vamos a seguir haciendo lo mismo”, declaró.

Con relación al marco legal vigente, Laura Ballesteros consideró que no se requieren nuevas reformas constitucionales, sino que el INE haga valer las atribuciones con las que ya cuenta.

Que se revisen “con lupa” los recursos, pide senadora

| Por Tania Gómez |

Los recursos económicos utilizados por los aspirantes de Morena a coordinar los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación en las 17 entidades donde habrá elecciones el próximo año, así como del resto de partidos, deben “observarse con lupa” para garantizar que no provengan de dependencias gubernamentales ni del crimen organizado, además de ser fiscalizados y transparentados, consideró la senadora guinda con licencia Reyna Celeste Ascencio Ortega.

En Chihuahua, la senadora Andrea Chávez ha destinado 176,536 pesos, al sumar los 76,308 desde su página personal y 100,228 del sitio con el que identifica su marca. ı Foto: Especial

En entrevista con La Razón, luego de que este medio documentó que en los últimos 90 días diversos senadores y diputados de Morena con licencia, así como Verde y PT, que buscan convertirse en coordinadores de los Comités en Defensa de la Transformación de la 4T, han destinado en conjunto más de 2.3 millones de pesos en publicidad en Facebook e Instagram, Ascencio Ortega sostuvo que la revisión no debe limitarse únicamente a quienes participan en el proceso interno del oficialismo.

“Se tendría que estar fiscalizando no solamente lo que hagan los aspirantes, sino en realidad todo tipo de movimiento que se esté realizando en el país”, afirmó.

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La aspirante a coordinadora de la Defensa de la Transformación en Michoacán enfatizó que la prioridad debe ser verificar el origen del dinero utilizado para promover a los aspirantes. “Lo importante al final del día es estar observando con lupa de dónde se están obteniendo estos recursos, que no se estén desviando de las propias instituciones o dependencias gubernamentales y que tampoco vengan del crimen organizado”, subrayó.

Asimismo, consideró que, aunque Morena cuenta con reglas para su proceso interno, corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) determinar si es necesario fortalecer la regulación sobre este tipo de promoción. “Al final del día, el instituto es quien tendría que estar determinando si se tiene que reglamentar de mejor manera algo”, sostuvo.