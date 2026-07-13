Lluvias azotan el oriente y sur de la CDMX; reportan encharcamientos y caída de árboles

La caída de granizo y una intensa lluvia sorprendió a los habitantes del oriente y sur de la Ciudad de México, lo que ha generado diversos encharcamientos y la caída de varios árboles.
En redes sociales, se informó que la incorporación de Eje 3 Oriente a Calzada Ignacio Zaragoza ya se encuentra afectada con una acumulación de agua y baches.
Además, se reportó un anegamiento en Paso del Conejo y Avenida Tláhuac, colonia Zacatenco, en la alcaldía Tláhuac. Dicha situación ya es atendida por la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México.
Hoy No Circula martes 14 de julio 2026 aplica para estos autos en CDMX y Edomex
La misma institución informó que se prevén lluvias en Milpa Alta, Xochimilco, Iztapalapa y Tlalpan.
Hasta el momento, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México ha atendido las siguientes emergencias generadas por las intensas lluvias de hoy:
- 35 árboles caídos
- 2 encharcamientos
- 4 cortocircuitos
- 1 poste caído
Activan alerta Amarilla en toda la CDMX
En tanto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la alerta amarilla en las 16 demarcaciones territoriales de la capital, debido al pronóstico de lluvias fuertes y la probable caída de granizo durante la tarde y noche de este lunes 13 de julio de 2026.
De acuerdo con el reporte meteorológico de la institución, se prevén precipitaciones con acumulaciones de entre 15 y 29 milímetros (mm).
A través de la red social X, la dependencia precisó que el periodo de alertamiento se mantendrá vigente desde las 18:15 hasta las 21:00 horas de este lunes.
“Se activa Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del lunes 13/07/2026, en todas las alcaldías”, puntualizó la secretaría, exhortando a la población a tomar precauciones ante posibles inundaciones en las vialidades de la metrópoli.
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JVR