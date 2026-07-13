Lluvias azotan el oriente y sur de la CDMX; reportan encharcamientos y caída de árboles

Personal técnico adscrito a la Secretaría de Gestión Integral del Agua desplegó cuadrillas de desazolve en las inmediaciones de la colonia Zacatenco.

La caída de granizo y una intensa lluvia sorprendió a los habitantes del oriente y sur de la Ciudad de México, lo que ha generado diversos encharcamientos y la caída de varios árboles.

En redes sociales, se informó que la incorporación de Eje 3 Oriente a Calzada Ignacio Zaragoza ya se encuentra afectada con una acumulación de agua y baches.

Además, se reportó un anegamiento en Paso del Conejo y Avenida Tláhuac, colonia Zacatenco, en la alcaldía Tláhuac. Dicha situación ya es atendida por la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México.

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La misma institución informó que se prevén lluvias en Milpa Alta, Xochimilco, Iztapalapa y Tlalpan.

Hasta el momento, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México ha atendido las siguientes emergencias generadas por las intensas lluvias de hoy:

35 árboles caídos

2 encharcamientos

4 cortocircuitos

1 poste caído

Informo los servicios que hemos atendido derivado de las lluvias que persisten esta tarde en la Ciudad de México:



35 Árboles Caídos

2 Encharcamientos

4 Cortocircuitos

1 Poste Caído@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/Mjgl3HLxMC — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) July 14, 2026

Activan alerta Amarilla en toda la CDMX

En tanto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la alerta amarilla en las 16 demarcaciones territoriales de la capital, debido al pronóstico de lluvias fuertes y la probable caída de granizo durante la tarde y noche de este lunes 13 de julio de 2026.

De acuerdo con el reporte meteorológico de la institución, se prevén precipitaciones con acumulaciones de entre 15 y 29 milímetros (mm).

A través de la red social X, la dependencia precisó que el periodo de alertamiento se mantendrá vigente desde las 18:15 hasta las 21:00 horas de este lunes.

“Se activa Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del lunes 13/07/2026, en todas las alcaldías”, puntualizó la secretaría, exhortando a la población a tomar precauciones ante posibles inundaciones en las vialidades de la metrópoli.

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JVR