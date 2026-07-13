Avenida Vasco de Quiroga, en la alcaldía Cuajimalpa, se convierte en río; activan alerta amarilla

Avenida Vasco de Quiroga, en la alcaldía Cuajimalpa, se convierte en río.

Una intensa lluvia generó afectaciones viales en la alcaldía Cuajimalpa este martes, mientras las autoridades de la Ciudad de México han activado la alerta amarilla en toda la capital.

En videos que circulan en redes sociales se pudo observar cómo el agua complica el andar de los vehículos que transitan por la Avenida Vasco de Quiroga, a la altura del centro comercial Liverpool en Santa Fe.

En la zona se pudo apreciar un encharcamiento que alcanza a cubrir al menos media avenida ubicada en la alcaldía Cuajimalpa, zona que también enfrenta fuertes ráfagas de viento.

#Reportando ⛈️ | Avenida Vasco de Quiroga se convierte en "río" por fuertes lluvias en Santa Fe, #CDMX. 🔴



🌊🚧 Importantes inundaciones en la Avenida Vasco de Quiroga, a la altura del centro comercial Liverpool en Santa Fe. La acumulación pluvial ha convertido la vialidad en… pic.twitter.com/6KQsA3maHX — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) July 14, 2026

La Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México informó que una brigada se dirige a la zona para atender la contingencia como parte del plan Tlaloque, mientras los automovilistas enfrentan un tránsito pesado.

⚠️LLEGA LA TORMENTA A SANTA FE en Cuajimalpa #CDMX acompañada de granizo y ráfagas de viento



🌊Corrientes peligrosas se comienzan a generar en algunas vialidades, además de inundaciones

13/jul/2026 pic.twitter.com/aqXft35u7f — MeteoAlert CDMX (@Meteoalert_CDMX) July 13, 2026

Activan alerta amarilla en toda la CDMX

En tanto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX activó la alerta amarilla por lluvias en todas las alcaldías de la capital del país. La institución informó que se esperan de 15 a 29 mm y la caída de granizo.

En la red social X, indicó que el alertamiento estará activo de las 18:15 a las 21:00 horas de este lunes 13 de julio de 2026.

“Se activa Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del lunes 13/07/2026, en todas las alcaldías”, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

⚠️🌧️ Se activa #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del lunes 13/07/2026, en todas las alcaldías.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/1QpvWkgBtl — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 14, 2026

Actualmente, las precipitaciones pluviales mantienen su actividad sobre Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero. La tormenta continuará desplazándose hacia el oeste, por lo que en los próximos minutos comenzará a llover en el Estado de México.

Por último, las autoridades pidieron a los conductores que manejen con precaución ante la reducción de visibilidad y posibles acumulaciones de agua.

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JVR