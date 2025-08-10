¿Raquel Bigorra hace brujería? Esto respondió la actriz | VIDEO

Raquel Bigorra ha recibido fuertes señalamientos en el pasado, incluyendo comentarios de quienes aseguran que la mujer hace brujería y forma parte de una religión cubana que destaca por sus peculiares rituales y prácticas.

Ahora, en entrevista con Yordi Rosado, la actriz y cantante Raquel Bigorra se sinceró sobre los comentarios que ha llegado a recibir y admitió que sí llegó a asistir a algún evento fuera de lo común cuando estaba en Cuba.

¿Raquel Bigorra hace brujería?

La famosa reaccionó a la pregunta de si ha llegado a practicar brujería, al señalar que más bien, su propia cultura se encuentra muy cercana a la religió yoruba que se práctica en Cuba y que es tan señalada fuera de su país de origen.

“Es un sincretismo. Existen estas deidades que es en parte lo que vino de África y lo que trajeron los españoles”, contó antes de explicar un poco más en torno a de qué trata la peculiar religión.

En ese sentido, señaló: “Como es un tema cultural claro que sabes, que alguna vez fui a una fiesta donde estaban celebrando a una deidad. Sin embargo, mi familia era más católica, entonces no portamos protecciones ni nada”.

“Por ser de Cuba me han atacado con que hago brujería ¡y tengo unos poderes! Que no veas, a veces a mi misma me sorprendo“, bromeó sobre los señalamientos falsos que ha tenido que enfrentar.

Sobre ello, Bigorra mencionó que a pesar de que es “un poco molesto” que existan esos señalamientos que asegura que no tienen bases, ha aprendido a aprovechar ese tipo de comentarios que recibe sobre ella misma sin que le afecten o se moleste por ello.

De este modo, Raquel Bigorra aclara que no hace brujería, pero que ya tampoco le molesta que se diga ello, pues lo aprovecha para promocionar temas musicales como ‘Macumba’, una palabra que va relacionada con hacer embrujos.