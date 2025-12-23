Avengers Doomsday: Revelan primer tráiler y fecha de estreno de la película de Marvel

Marvel Studios estrenó de manera oficial el primer tráiler de Avengers Doomsday, una de sus películas más esperadas que promete reunir a varios de los personajes más icónicos del multiverso, incluyendo a Capitán América, como se reveló en el video.

Fue el 16 de diciembre que se habló sobre un tráiler filtrado de Avengers Doomsday que mostraba el regreso de Steve Rogers (interpretado por Chris Evans) como Capitán América, en una secuencia breve donde lo vemos entra a la casa donde vive con Peggy Carter.

¡Es oficial! 🥰

🎬Por fin estrenaron el teaser de una de las más esperadas producciones de Marvel, se trata de nada más y nada menos, que de Avengers: Doomsday.

En el pequeño avance se confirmó el regreso de Steve Rogers, y la fecha de estreno, la cual está establecida para el…

Tras descender de su moto y entrar a su casa, él mira con nostalgia su antiguo traje y después observa con ternura a su bebé. Este mismo es el avance que Marvel liberó este 23 de diciembre.

Por si fuera poco, se reveló la fecha de estreno de la esperada película, que llegará a cines el 18 de diciembre del 2026.

Por si fuera poco, ya se ha filtrado también el segundo avance de la película, que tiene como protagonista a Thor, quien también volverá a la acción, después de lo que sucedió en su película Love & Thunder.

De este modo, solo queda un avance más de un personaje individual, Víctor Von Doom, antes de poderse mostrar el cuarto avance que será uno general en el que conoceremos más de la historia oficial.