LEGO Marvel Avengers: Strange Tails, la amenaza influencer

Aquí hay muy poco de aquel uso ingenioso de las “convenciones lego” a la hora de la acción que distinguía el estilo de este tipo de producciones, digamos LEGO Star Wars Terrifying Tales (2021) o LEGO Marvel Avengers: Mission Demolition (2024) , pero al menos mantiene el encanto en el diseño y las peripecias para dar forma a una colorida aventura cuya trama al hacer de la popularidad de los gatos en la Internet una insólita pesadilla mística se presenta como una simpática sátira sobre el uso de las redes sociales, con todo y la inclusión de una villana de tono infantil muy acorde a nuestro tiempos, obsesionada con los seguidores y los likes.

It's meow or never.



Stream LEGO Marvel Avengers: Strange Tails now on @DisneyPlus! pic.twitter.com/kbZXEEC7NN — Marvel Studios (@MarvelStudios) November 14, 2025

Por otro lado, al otorgarle un estatus de rockstar a Hawkeye no solo se disfruta de la reivindicación de su valía como miembro de los Avengers y vigilante de la ciudad, sino que sirve para aludir un poco de aquella personalidad malhumorada que durante muchos pasajes le caracterizó en los cómics de finales del siglo pasado, ideal dentro de una comedia ligera que se convierte en el pretexto para presentar un inesperado equipo de superhéroes felinos que le da un poco más del protagonismo acostumbrado a personajes como Tigra y White Tiger, quienes están hombro a hombro con el célebre T’challa Black Panther.

Durante las batallas los niveles de poder en supervillanos tipo Leviathan no corresponden a que se supone tienen dentro de la ficción Marvel, pero poco importa en este divertido producto infantil que además de ser funcional, incluye algunos apuntes curiosos para que los fans adultos que animen a verlo junto a sus hijos o sobrinos no mueran de aburrimiento. LEGO Marvel Avengers: Strange Tails es un evento especial que consta de dos episodios y está disponible en la plataforma de Disney Plus. Ah, por cierto, va acompañado de sus respectivos cameos.