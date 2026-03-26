El actor Taylor Lautner, recordado mundialmente por su papel de Jacob Black en la saga Crepúsculo, sorprendió a sus seguidores al anunciar que será papá por primera vez.

La noticia la compartió en su cuenta de Instagram con un mensaje lleno de humor y complicidad junto a su esposa, Taylor Dome, quien adoptó el apellido Lautner tras su matrimonio. Conoce el tierno anuncio que hizo el actor de 34 años.

Taylor Lautner será papá por primera vez; así fue el divertido anuncio del actor de Crepúsculo

Taylor Lautner, actor de Crepúsculo, anunció con emoción que será papá por primera vez. El histrión publicó una serie de fotografías donde aparece junto a su esposa Taylor Dome vestido de blanco, en medio de un campo lleno de pasto y una ecografía. Escribió: “¿Qué es mejor que dos Taylor Lautners?”.

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El actor Taylor Lautner y su esposa Taylor Lautner anuncian que serán padres ı Foto: IG taylorlautner

La frase generó risas y comentarios entre sus seguidores, pues el actor jugó con la curiosa coincidencia de que tanto él como su esposa llevan el mismo nombre. Tras casarse en 2022, Dome decidió adoptar el apellido de su esposo, convirtiéndose también en Taylor Lautner.

El chiste se completa con la posibilidad de que el bebé lleve el mismo nombre, lo que daría lugar a tres Taylor Lautner en la familia. El anuncio fue ampliamente festejado por sus fans y seguidores, con quienes la pareja ha compartido en redes sociales distintos momentos de su vida juntos.

Diversas personalidades del mundo del cine y la televisión se sumaron a las felicitaciones. La actriz Nikki Reed, también parte del elenco de Crepúsculo (Rosalie), escribió: “Oh, Dios mío. El corazón estallando. Los quiero chicos. No puedo esperar a ver su día a día aprendiendo como padres...“.

La creadora de contenido Natasha Perry comentó: “¡¡¡¡¡¡¡La mejor noticia de la historia!!!!!!!!“.

Así fue la historia de amor de Taylor Lautner y su esposa

Taylor Lautner y Taylor Dome comenzaron su relación en 2018, después de que ella fuera presentada al actor por su hermana. En noviembre de 2021 anunciaron su compromiso y un año después, en noviembre de 2022, celebraron su boda en California, Estados Unidos, en una ceremonia íntima rodeada de familiares y amigos.

Tay Dome, ahora conocida como Taylor Lautner, es enfermera y creadora de contenido digital que se enfoca en temas de salud mental y bienestar, lo que le ha permitido construir una comunidad propia en redes sociales.

Ahora, con la llegada de su primer bebé, los Lautner comienzan una nueva etapa y sus seguidores están emocionados de presenciarla.