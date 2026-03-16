Los Fabulosos Cadillacs ponen ritmo y sabor al Vive Latino

Los fabulosos Cadillacs, la noche de ayer, en el escenario Amazon Music.

El segundo día de actividades del Festival Vive Latino 2026 logró convocar a 80 mil personas, según cifras de los organizadores, y estuvo marcado por las presentaciones de Los Fabulosos Cadillacs, Fobia y Música pa’ mandar a volar, las cuales arrancaron los aplausos y gritos del público, conjugando el rock y dando espacio al pop y las baladas cortavenas.

Pasadas las 21:00 horas, la banda oriunda de Argentina, Los Fabulosos Cadillacs, subió al escenario principal para ofrecer un setlist que hizo un recorrido por toda su trayectoria artística. Vicentico, Flavio y compañía hicieron retumbar el piso con “Manuel Santillán, el León” y “Demasiada presión”.

La chica dorada al interpretar “Ni una sola palabra” en el festival. ı Foto: Especial

La noche continuó con piezas como “Mi novia se cayó en un pozo ciego”, “CJ”, “El genio del dub”, “Calaveras y diablitos” y “Siguiendo la Luna“, las cuales fueron coreadas de principio a fin por todos los asistentes.

El Tip: HACE 28 AÑOS el Vive Latino tuvo un costo de 180 pesos con 41 bandas. Ahora, 28 años después, más de 60 artistas se presentaron.

Los momentos más potentes de la noche se vivieron cuando la banda interpretó “Mal bicho”, “El satánico Dr. Cadillac” y “Matador”, canciones que forman parte de toda una generación y que con los años se han convertido en “himnos” del rock en español. “Vasos vacíos” fue la canción que abrochó la presentación.

Fobia sorprendió con su vuelta a los escenarios. Lo hizo ante un nutrido público. ı Foto: Especial

Más temprano, el regreso de Fobia, una de las bandas más importantes en México, provocó que una multitud se situara dentro del Estadio GNP Seguros, tanto en la pista como en las gradas, para apreciar el show en el escenario principal Amazon Music.

160 mil personas fue la asistencia durante los dos días del encuentro

La primera canción que sonó fue “Veneno vil” y entonces todo el público se volvió loco gritando y coreando la canción. De inmediato, Eloin Corona, baterista de Moderato y quien estuvo como invitado, comenzó con el ritmo a toda velocidad característico de “No eres yo”.

Durante la presentación también interpretaron canciones como “Dos corazones”, “Dios bendiga a los gusanos”, “Miel de escorpión”, “Revolución sin manos”, “Más caliente que el sol”, “Hoy tengo miedo” y “Vivo”.

Dread Mar I provocó múltiples emociones con su reggae. ı Foto: Especial

Ya con la noche sobre los hombros, Hello Seahorse! tuvo una presentación memorable, ya que su setlist estuvo conformado por canciones de su reciente producción discográfica Montaña y de clásicos de la agrupación.

26 horas de actividades tuvo el Vive Latino en su edición 2026

Entre las piezas musicales que sonaron fueron “Ez Boy”, “16”, “Bestia” y “No es que no te quiera”, la cual todos los presentes cantaron con fuerza.

Por su parte, Illya Kuryaki And The Valderramas entregó una presentación que repasó las mejores canciones de su trayectoria. Tanto Dante como Emmanuel derrocharon energía con cada rima de sus canciones.

Por la tarde, el proyecto llamado Música pa’ mandar a volar provocó que el Estadio GNP Seguros se convirtiera en un gran karaoke, gracias a la multitud que se aglomeró sin dudarlo.

El primero en aparecer fue Mijares para interpretar “Soldado del amor”. De inmediato, Camilo Lara, líder del proyecto, presentó a Paulina Rubio para cantar “Ni una sola palabra”.

Santa Sabina puso a cantar a todo pulmón “Azul casi morado”. ı Foto: Especial

El show prosiguió con la presencia en el escenario de Danna, quien entonó “La gata bajo la lluvia”. El turno de Emmanuel llegó y al ritmo de “La chica de humo” puso a bailar a todos. Por su parte, Amanda Miguel deleitó con “Él me mintió” y entonces todo el público se unió para cantar.

De las primeras presentaciones que se vivieron en el Vive Latino fueron las de Santa Sabina y Dread Mar I. La primera tuvo gran éxito y logró que los asistentes corearan canciones como “La daga”, “Chicles” y “Azul casi morado”. Por otro lado, el argentino hizo llevadera la tarde calurosa con su reggae y con el cover “Así fue”, de Juan Gabriel, con el cual concluyó su presentación en el Amazon Music.

Lenny Kravitz refrendó su amor por nuestro país durante su presentación en el Vive Latino, el sábado pasado. “La Ciudad de México es mi lugar favorito”, expresó. ı Foto: Cortesía›OCESA

Más temprano, presentaciones como la de Malcriada, dúo que tiene un estilo musical influenciado por artistas como Depeche Mode y Crystal Castles, contó con un escenario con bastantes asistentes que aplaudieron en todo momento.

Por su parte, la agrupación Triciclo Circus Band hizo que el público brincara y bailara al ritmo de su particular estilo musical. En otro escenario, la banda de rock Beta también tuvo una gran presentación y logró que propios y extraños se quedaran a vivir el show.