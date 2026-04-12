Caballo ‘Gold Dancer’ muere tras ganar carrera en Aintree; reaviva polémica por bienestar animal

Gold Dancer cruza la meta en primer lugar durante la Mildmay Novices’ Chase en Aintree, antes de ser sacrificado tras sufrir una fractura en la espalda.

El caballo Gold Dancer murió este viernes tras sufrir una lesión fatal mientras ganaba la Mildmay Novices’ Chase, durante el segundo día del Grand National Meeting en Aintree, en Reino Unido.

El ejemplar de siete años, entrenado por Willie Mullins y montado por Paul Townend, cruzó la meta en primer lugar luego de un complicado salto en el último obstáculo, donde arrastró las patas traseras tras un aterrizaje defectuoso.

Pese al percance, logró mantenerse en carrera y terminó con una ventaja de alrededor de cuatro cuerpos sobre Regent’s Stroll.

Veterinarios atendieron a Gold Dancer tras la carrera en Aintree, donde el ejemplar sufrió una fractura fatal que obligó a practicarle la eutanasia. ı Foto: Reuters

Sin embargo, al concluir la prueba, el jinete desmontó de inmediato al notar que el animal presentaba una lesión grave. Veterinarios del hipódromo ingresaron a la pista y colocaron pantallas alrededor del caballo para atenderlo, pero poco después se confirmó que había sufrido una fractura en la espalda, por lo que fue eutanasiado.

“Desafortunadamente, se rompió la espalda y tuvieron que sacrificarlo”, declaró Eddie O’Leary, representante de Gigginstown, propietario del caballo.

La British Horseracing Authority (BHA) explicó que el jinete no pudo detectar la gravedad del daño durante la carrera. James Given, director de salud y bienestar equino del organismo, señaló a ITV Racing que el caballo “saltó, resbaló y perdió la parte trasera”, pero que continuó corriendo de manera aparentemente normal hasta después de cruzar la meta.

El caballo Gold Dancer sufrió una lesión fatal en el último obstáculo y murió después de ganar la carrera en el festival de Aintree. ı Foto: Reuters

El incidente reavivó la polémica sobre el bienestar animal en las competencias hípicas. Emma Slawinski, directora ejecutiva de League Against Cruel Sports, criticó el festival y pidió la intervención del gobierno británico.

“Gold Dancer es la víctima más reciente de este espectáculo cruel”, dijo, según declaraciones recogidas por agencias internacionales. En el mismo sentido, llamó al público a boicotear las apuestas y la cobertura televisiva del evento.

La muerte del caballo ocurre apenas un mes después de que cuatro ejemplares murieran en el Festival de Cheltenham, mientras que, de acuerdo con Reuters, 82 caballos han fallecido en esa competencia desde 2000.

El año pasado, el festival de Aintree también quedó bajo escrutinio tras la muerte de dos caballos, entre ellos Celebre D’Allen.

Con información de Reuters.

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