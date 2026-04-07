¿Por qué Reino Unido vetó a Kanye West? Cancelan el Wireless Festival 2026

El festival europeo ha recibido un gran golpe tras la confirmación de que el Wireless Festival 2026 no se llevará a cabo, tras prohibirle la entrada a Reino Unido al rapero estadounidense Kanye West.

La decisión de los organizadores de invitar a Ye (Kanye West) como el acto principal del evento terminó por sepultar la edición de este año, provocando una crisis institucional que escaló hasta las oficinas del Primer Ministro.

El veto impuesto por el Reino Unido al músico no solo es un mensaje contundente contra la opinión antisemita que ha marcado la carrera reciente del rapero, sino que expone la fragilidad de los grandes eventos cuando se cuestiona a los artistas.

Con la retirada masiva de patrocinadores y un bloqueo migratorio inamovible, el festival se vio obligado a bajar el telón antes de encender las luces.

La retirada de patrocinadores por la asistencia de Ye afectó al festival ı Foto: Reuters

¿Cuándo era el Wireless Festival 2026?

El evento estaba planeado para ser una celebración de los sonidos urbanos en la capital británica, manteniéndose como plataforma para los géneros más populares del momento.

El Wireless Festival 2026 estaba programado para llevarse a cabo del viernes 10 al domingo 12 de julio, teniendo como sede por tercer año consecutivo el Finsbury Park en Londres.

Para esta edición, el evento mantenía una cartelera musical de alto nivel dirigida en géneros como el Hip-hop, Grime y Trap, además de integrar con fuerza la creciente ola global de Afrobeats, el escenario perfecto para el rapero.

¿Por qué fue vetado Kanye West de Reino Unido?

La caída del festival comenzó cuando Ye solicitó su autorización electrónica de viaje. El gobierno del Reino Unido bloqueó la solicitud alegando que la presencia del músico no sería “beneficiosa para el bien público”, basándose en su historial de comentarios antisemitas, incluyendo el lanzamiento del tema “Heil Hitler” el año pasado y la venta de simbología nazi en su sitio web.

El Primer Ministro Keir Starmer fue contundente en un comunicado oficial.

Kanye West jamás debió haber sido invitado a encabezar el festival Wireless. Este gobierno apoya firmemente a la comunidad judía y no cejaremos en nuestra lucha para erradicar el veneno del antisemitismo

Aunque Ye ofreció una disculpa pública en The Wall Street Journal atribuyendo sus acciones a un episodio maníaco de su trastorno bipolar, las autoridades británicas, al igual que las australianas meses atrás, mantuvieron la prohibición.

Wireless Festival is cancelled for 2026



💔💔💔 They backed Ye until the end



The government shut down a festival a 100,000 of its people were going to remember forever pic.twitter.com/IjJpIWWqh8 — Ye Streams (@kanyestreams1) April 7, 2026

Retirada de patrocinadores y reembolso total

El anuncio de Ye como cabeza de cartel provocó un efecto dominó que asfixió económicamente al festival. Marcas globales como Pepsi, Rockstar Energy y Diageo retiraron su patrocinio de inmediato, dejando a la organización sin el respaldo necesario para continuar con la producción.

Los organizadores confirmaron que el evento no se llevará a cabo bajo ninguna circunstancia este año. Todos los boletos serán reembolsados automáticamente a los compradores, poniendo fin a una edición que será recordada más por la controversia política que por la música.