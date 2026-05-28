¿Quién era Alejandra Alzate y de qué murió?

El nombre Alejandra Alzate Suárez se volvió viral en redes sociales luego de que circulara un video donde amigos y compañeros de trabajo la despiden con lágrimas y aplausos, generando conmoción y preguntas sobre su vida y las causas de su fallecimiento.

La joven originaria de Colombia dejó una huella profunda en quienes la conocieron, y su partida ha sido motivo de múltiples mensajes de solidaridad y tristeza.

¿Quién era Alejandra Alzate?

Alejandra Alzate era una mujer colombiana que trabajaba en el área administrativa de una empresa de celulares y se caracterizaba por su cercanía con sus compañeros. En redes sociales, quienes la conocieron la describen como alegre, trabajadora y siempre dispuesta a apoyar a los demás.

Según comentan usuarios, era madre de un hijo.

Alejandra Alzate ı Foto: FB celudmovil

La joven falleció hace unos días, así lo confirmó a través de Facebook una tienda de dispositivos móviles ubicada en Medellín, Colombia, en la que trabajaba.

“Hoy en Celudmovil nos invade la tristeza al despedir a una compañera que dejó huella en cada persona que tuvo la oportunidad de conocerla.

“Su alegría, dedicación y calidad humana permanecerán siempre en nuestros recuerdos. Acompañamos con todo nuestro cariño a su familia y seres queridos en este difícil momento. Descansa en paz”, escribió la empresa junto a un video en el que Alejandra Alzate aparece durante sus labores cotidianas en la tienda.

Además, compañeros y amistades de Alejandra Alzate rindieron le homenaje a través de un video publicado en las redes sociales de la empresa.

“Hoy te hacemos un homenaje de parte de tus compañeros, la familia Celudmovil. Despedimos a una gran persona, alguien que dejó recuerdos, sonrisas y momentos que permanecerán para siempre en nuestros corazones.

“Tu luz, tu alegría y tu esencia jamás serán olvidadas. Gracias por haber sido parte de nuestra historia. Descansa en paz Alejandra Alzate Suárez”, señalaron en el texto de la publicación.

¿De qué murió Alejandra Alzate?

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre la causa de muerte de la joven de Colombia. Sin embargo, en redes sociales varios usuarios han comentado que Alejandra Alzate habría fallecido a causa de leucemia, enfermedad que, según esas versiones, le fue detectada apenas 20 días antes de su fallecimiento.

Aunque esta información no ha sido corroborada por fuentes médicas o familiares, la información se ha difundido ampliamente en plataformas digitales, donde seguidores y conocidos han expresado su dolor por lo repentino de su partida.

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