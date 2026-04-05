Hombre roba millones en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Colombia | VIDEO

Video del Hombre que roba millones de aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá Colombia

En los últimos días se viralizó un video en el que se puede observar el momento exacto en el que un hombre sustrae un fajo de billetes de un comercio ubicado al interior del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, Colombia.

El pasado miércoles 1 de abril en redes sociales comenzó a circular un video de poco más de 30 segundos en el que se puede observar a un hombre de cabello totalmente canoso hurtando dinero de un comercio.

El hombre de cabello canoso; que viste una gabardina negra y trae cargando una mochila, observa cauteloso su entorno por unos segundos antes de ejecutar el robo al negocio del aeropuerto.

Video del Hombre que roba millones de aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá Colombia ı Foto: Captura de pantalla

Este sujeto que se encuentra en la entrada del comercio mantiene una actitud disimulada para poder acercarse de a poco al mostrador que se encuentra a escasos metros de distancia.

Posteriormente observa el mostrador, se asegura de que nadie está cerca de la entrada, y rápidamente abre el cajón sin quitar la mirada del acceso a la tienda para poder tomar un fajo de billetes que se encontraba en la esquina del primer cajón.

De acuerdo con la información que se conoce, el ilícito ocurrió al interior del Almacén Wefone alrededor de las 10:55 horas del 1 de abril, y este hombre habría hurtado aproximadamente 4 millones de pesos colombianos, que son poco más de 19 mil 500 pesos mexicanos al cambio de hoy.

Video del Hombre que roba millones de aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá Colombia ı Foto: Captura de pantalla

Ya había robado anteriormente

Luego de que se viralizara el video del adulto mayor que robó en el Aeropuerto Internacional El Dorado, Colombia, en redes sociales comenzó a circular otro video del mismo sujeto robando.

De acuerdo con los medios locales de Colombia, la cafetería Castelo Café publicó un video de sus cámaras de vigilancia, y denunciaban que el mismo hombre les habría robado a ellos también.

La cafetería apuntó que en diciembre del 2024 el sujeto con características físicas similares hurtó de su establecimiento dinero en efectivo y un dispositivo móvil, todo esto utilizando el mismo modus operandi.

Video del Hombre que roba millones de aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá Colombia ı Foto: Captura de pantalla

En comentarios los usuarios de redes sociales expresan su indignación, y se preguntan cómo es que las personas continúan realizando actos ilícitos aún cuando saben que en los establecimientos hay cámaras de vigilancia.

Asimismo, apuntan que el hombre del video podría realizarse un posible cambio de apariencia física al saber que las personas ya se encuentran buscándolo.

OTRO HURTO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE ALIAS "CABEZA DE QUESO".



VAM0S A DAR CON SU PARADERO. https://t.co/He5gKxvwEM pic.twitter.com/1R5t4wyyyO — 𝗪𝗜𝗟𝗦𝗢𝗡 𝗦𝗨𝗔𝗭𝗔 (@Wilson_Suaza_) April 4, 2026

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