¿Quién era Ana Lía Corte y cómo murió la mujer hallada en Bariloche?

El caso de Ana Lía Corte ha impactado profundamente a la comunidad de Bariloche, Argentina, y al mundo, debido a su repentina desaparición y posterior hallazgo de su cuerpo en el barrio Arrayanes.

Tras casi 20 días de incertidumbre y de intensa búsqueda, el informe preliminar de la autopsia aportó claridad sobre las circunstancias de su muerte. Conoce quién era esta mujer de 52 años y qué pasó.

¿Quién era Ana Lía Corte?

Ana Lía Corte era una instructora de purna yoga, disciplina que combina posturas físicas, respiración, meditación y técnicas de relajación. La mujer de 52 años era amante del trekking y de las actividades al aire libre, siempre estuvo muy unida a la naturaleza de Bariloche.

Desde 2001 estaba casada con Milton Marques, guía de montaña brasileño. Tenían un hijo adolescente y estaban próximos a cumplir 25 años de matrimonio.

Ana Lía Corte fue vista por última vez el 8 de mayo de 2026, cuando cámaras de seguridad la captaron abordando un colectivo de la línea 51 en avenida Pioneros, en Bariloche, Argentina. Llevaba una mochila, una chamarra y su medicina, pero salió sin celular ni documentación.

Su desaparición movilizó a familiares, amigos y vecinos, quienes emprendieron una intensa búsqueda que incluyó recorridos por las zonas boscosas y difusión en redes sociales durante 18 días.

¿Cómo murió Ana Lía Corte, la mujer hallada en Bariloche?

El cuerpo de Ana Lía Corte fue encontrado en un descampado del barrio Arrayanes, el 26 de mayo.

Según medios argentinos, el Cuerpo Médico Forense determinó que la causa de muerte fue un paro cardíaco no traumático. Agregaron que las mutilaciones observadas en el cuerpo fueron consecuencia del ataque de animales de la zona, con lo que quedan descartados los indicios de violencia o criminalidad.

ENCONTRARON LOS RESTOS DE UNA MUJER DESAPARECIDA HACE 18 DÍAS EN BARILOCHE



Restos humanos que corresponderían a Ana Lía Corte fueron hallados en un descampado de Bariloche. La mujer, de 52 años, estaba desaparecida desde el 8 de mayo. La Justicia investiga si el cuerpo estuvo… pic.twitter.com/aixSA64rXC — Montevideo Portal (@portalmvd) May 27, 2026

El Ministerio Público Fiscal confirmó que los restos fueron entregados a la familia tras el estudio forense.

El esposo de Ana Lía Corte publicó un mensaje de agradecimiento: “Con el corazón lleno de gratitud, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el cuidado, el cariño y la dedicación incansable en la búsqueda de Ana Lía”.

“A mi querida esposa, mi eterno agradecimiento por la oportunidad de habernos encontrado y compartido una vida hermosa y llena de amor”, continuó Milton Marques.

Familiares y amigos la describieron como una mujer alegre, afectuosa y muy cercana a la vida familiar. La comunidad de Bariloche y el mundo entero por fin obtuvieron respuestas sobre el paradero de Ana Lía.