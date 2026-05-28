Nintendo Switch Online tendrá disponible Donkey Kong 64; te decimos a partir de cuándo

Tras una larga espera por parte de los fanáticos, Nintendo confirmó que Donkey Kong 64 estará disponible para Nintendo Switch Online el próximo mes, y anunciaron este lanzamiento con un video.

Acompañado de un video, en redes sociales Nintendo confirmó que podrás ayudar a Donkey Kong a rescatar a sus amigos, recuperar el plátano dorado y salvar su tierra natal en Donkey Kong 64 próximamente.

Donkey Kong 64 estará disponible dentro de Nintendo Switch Online a partir del próximo jueves 4 de junio también para quienes tengan Expansion Pack, por lo que quienes son fanáticos de este podrán disfrutarlo después de una larga espera.

DK 🎵

DONKEY KONG! 🎵

Help Donkey Kong rescue his friends, reclaim the Golden Banana, and save his homeland in Donkey Kong 64, coming to the Nintendo 64 – Nintendo Classics app on Jun 4 for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members! pic.twitter.com/WfAZ73Cwvo — Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 28, 2026

¿Qué es Donkey Kong 64?

Donkey Kong 64 es un videojuego que fue lanzado en 1999 y que se volvió famoso entre los jugadores de Nintendo debido a que en este juego se tuvo por primera vez la aparición del DK Rap.

La canción que se puede escuchar durante la introducción del juego; y que fue compuesta por Grant, se ha posicionado como una de las favoritas de los fieles seguidores del entrañable personaje.

Pese a que Donkey Kong 64 estuvo disponible para Wii U en 2015, muchos jugadores no pudieron disfrutar de este juego, por o que esta será la primera oportunidad de poder acompañar al gorila gigante en su misión.

Donkey Kong 64 fue el primer juego 3D de la serie de este personaje, y en este se pueden recolectar artículos en varios niveles temáticos, y rescatar a sus amigos que fueron secuestrados por el rey K. Rool.

Durante la trama en la que acompañas a este Gorila, debes completar los minijuegos y rompecabezas para poder obtenerlos objetos coleccionables, y para esto puedes escoger alguno de los cinco personajes disponibles.

Cada uno de estos personajes cuenta con habilidades distintas; además, también existe un modo multijugador en el que se pueden unir hasta cuatro personas para competir en juegos de combate a muerte.

Debido al númeto de copias que lograron vender, Donkey Kong 64 se posicionó como uno de los mejores juegos, llegando a ganar el premio E3 Game Critics de 1999 como el Mejor Juego de Plataformas.

Donkey Kong 64 ı Foto: Especial

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