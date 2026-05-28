Nintendo Switch Online tendrá disponible Donkey Kong 64; te decimos a partir de cuándo

Tras una larga espera por parte de los fanáticos, Nintendo confirmó que Donkey Kong 64 estará disponible para Nintendo Switch Online el próximo mes, y anunciaron este lanzamiento con un video.
Acompañado de un video, en redes sociales Nintendo confirmó que podrás ayudar a Donkey Kong a rescatar a sus amigos, recuperar el plátano dorado y salvar su tierra natal en Donkey Kong 64 próximamente.
Donkey Kong 64 estará disponible dentro de Nintendo Switch Online a partir del próximo jueves 4 de junio también para quienes tengan Expansion Pack, por lo que quienes son fanáticos de este podrán disfrutarlo después de una larga espera.
¿Quién era Alejandra Alzate y de qué murió?
¿Qué es Donkey Kong 64?
Donkey Kong 64 es un videojuego que fue lanzado en 1999 y que se volvió famoso entre los jugadores de Nintendo debido a que en este juego se tuvo por primera vez la aparición del DK Rap.
La canción que se puede escuchar durante la introducción del juego; y que fue compuesta por Grant, se ha posicionado como una de las favoritas de los fieles seguidores del entrañable personaje.
Pese a que Donkey Kong 64 estuvo disponible para Wii U en 2015, muchos jugadores no pudieron disfrutar de este juego, por o que esta será la primera oportunidad de poder acompañar al gorila gigante en su misión.
Donkey Kong 64 fue el primer juego 3D de la serie de este personaje, y en este se pueden recolectar artículos en varios niveles temáticos, y rescatar a sus amigos que fueron secuestrados por el rey K. Rool.
Durante la trama en la que acompañas a este Gorila, debes completar los minijuegos y rompecabezas para poder obtenerlos objetos coleccionables, y para esto puedes escoger alguno de los cinco personajes disponibles.
Cada uno de estos personajes cuenta con habilidades distintas; además, también existe un modo multijugador en el que se pueden unir hasta cuatro personas para competir en juegos de combate a muerte.
Debido al númeto de copias que lograron vender, Donkey Kong 64 se posicionó como uno de los mejores juegos, llegando a ganar el premio E3 Game Critics de 1999 como el Mejor Juego de Plataformas.
También te puede interesar
- Nintendo Direct Partner Showcase: resumen de todo lo anunciado
- Mario Bros emprende una aventura intergaláctica
- Escenas post créditos de Super Mario Galaxy: Qué significan y cómo ver ambas
- Mario Day 2026: ¿Por qué se celebra?
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.