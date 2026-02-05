Nintendo Direct Partner Showcase: resumen de todo lo anunciado

Nintendo celebró una nueva edición de su Direct Partner Showcase, donde reveló una amplia oleada de videojuegos que llegarán tanto a Nintendo Switch como a la Switch 2, con una combinación de exclusivas temporales, remasterizaciones esperadas y grandes franquicias de acción, rol y aventura.
El evento arrancó con Orbitals, un título cooperativo de estética noventera inspirado en el anime, que destacó por su enfoque en el trabajo en equipo y compatibilidad con GameShare, permitiendo jugar con una sola copia. Este juego debutará de forma exclusiva en Switch 2 durante el verano de 2026.
Entre los anuncios más destacados se confirmó la llegada de Indiana Jones y el Gran Círculo, una aventura ambientada en 1937 que mezcla exploración, acción y narrativa cinematográfica, disponible en mayo para Switch 2. A esto se sumó Fallout 4: Anniversary Edition, con todas sus expansiones y contenido adicional, así como The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, que traerá gráficos mejorados y expansiones clásicas en 2026.
El terror también tuvo protagonismo con Resident Evil Requiem, que ofrecerá una experiencia inmersiva con vista en primera y tercera persona, además de nuevos personajes y accesorios temáticos. En la ciencia ficción destacó PRAGMATA, donde los jugadores controlarán a dos protagonistas con mecánicas combinadas de combate y hackeo.
Los fans del JRPG celebraron la confirmación de Final Fantasy VII Rebirth en Switch 2, junto con nuevas propuestas como Kyoto Xanadu y Digimon Story Time Stranger, este último con más de 450 criaturas disponibles.
En el terreno de la acción cooperativa brillaron Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok, Valheim optimizado para Switch 2 y Turok: Origins, que traerá dinosaurios y amenazas alienígenas en escenarios interplanetarios.
Además, Nintendo anunció colecciones retro como Super Bomberman Collection, nuevas entregas de Arcade Archives y versiones mejoradas de Hollow Knight para la nueva consola.
Switch 2 apostará fuerte por grandes franquicias, mejoras técnicas y experiencias cooperativas, posicionándose como una plataforma clave para los próximos años.
