Nintendo Direct Partner Showcase: resumen de todo lo anunciado

Nintendo celebró una nueva edición de su Direct Partner Showcase, donde reveló una amplia oleada de videojuegos que llegarán tanto a Nintendo Switch como a la Switch 2, con una combinación de exclusivas temporales, remasterizaciones esperadas y grandes franquicias de acción, rol y aventura.

El evento arrancó con Orbitals, un título cooperativo de estética noventera inspirado en el anime, que destacó por su enfoque en el trabajo en equipo y compatibilidad con GameShare, permitiendo jugar con una sola copia. Este juego debutará de forma exclusiva en Switch 2 durante el verano de 2026.

Entre los anuncios más destacados se confirmó la llegada de Indiana Jones y el Gran Círculo, una aventura ambientada en 1937 que mezcla exploración, acción y narrativa cinematográfica, disponible en mayo para Switch 2. A esto se sumó Fallout 4: Anniversary Edition, con todas sus expansiones y contenido adicional, así como The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, que traerá gráficos mejorados y expansiones clásicas en 2026.

El videojuego Indiana Jones y el Gran Círculo

estará oficialmente disponible para Nintendo Switch 2.



Pero lo increíble de todo esto es que no será un juego que se tenga que descargar.



Todo el juego completo viene en el cartucho.



Una completa locura. pic.twitter.com/Q29KXAT8Ig — Cerebros (@CerebrosG) February 5, 2026

El terror también tuvo protagonismo con Resident Evil Requiem, que ofrecerá una experiencia inmersiva con vista en primera y tercera persona, además de nuevos personajes y accesorios temáticos. En la ciencia ficción destacó PRAGMATA, donde los jugadores controlarán a dos protagonistas con mecánicas combinadas de combate y hackeo.

Los fans del JRPG celebraron la confirmación de Final Fantasy VII Rebirth en Switch 2, junto con nuevas propuestas como Kyoto Xanadu y Digimon Story Time Stranger, este último con más de 450 criaturas disponibles.

En el terreno de la acción cooperativa brillaron Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok, Valheim optimizado para Switch 2 y Turok: Origins, que traerá dinosaurios y amenazas alienígenas en escenarios interplanetarios.

Además, Nintendo anunció colecciones retro como Super Bomberman Collection, nuevas entregas de Arcade Archives y versiones mejoradas de Hollow Knight para la nueva consola.

Switch 2 apostará fuerte por grandes franquicias, mejoras técnicas y experiencias cooperativas, posicionándose como una plataforma clave para los próximos años.

