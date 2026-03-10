Mario Day 2026: ¿Por qué se celebra?

Este 10 de marzo se celebra el Mario Day o Día de Mario, y este tiene la finalidad de que los fanáticos de Mario Bros puedan rendir homenaje al personaje principal que es tan entrañable para muchos gamers.

Mario es un personaje de videojuegos que se hizo conocido por primera vez en 1981 en el juego Donkey Kong de Nintendo, y a partir de ahí el carpintero conocido en un inicio como Jumpman ganó muchos fanáticos.

Mario en Donkey Kong ı Foto: Especial

Luego de su aparición en Donkey Kong, Mario apareció en 1983 en un videojuego en donde se enfrenta a diversos obstáculos junto a su hermano Luigi para poder rescatas a una princesa.

Posteriormente en los videojuegos de Mario Bros de Nintendo los dos hermanos italianos salen desafiando muchos obstáculos para poder rescatar a la Princesa Toadstool o a la Princesa Peach, por lo que los personajes han acompañado a los gamers por varios años y los vuelve entrañables.

Mario y Luigi ı Foto: Especial

¿Por qué se celebra el Mario Day el 10 de marzo?

Pese a que muchos días dedicados a rendir honor a personajes reales o de la ficción están relacionados con su fecha de aparición o una fecha especial sobre algún lanzamiento de nuevos videojuegos, este no es el caso de Mario.

La razón por la que el día 10 de marzo es considerado por sus fanáticos como el Mario Day es más simple, pues esto se debe a que al escribir Mar10 se puede leer Mario, lo que representa un juego de números y letras que los amantes de estos videojuegos asociaron como un día para conmemorar.

Mario a través de los años ı Foto: Especial

A través de los años Mario se ganó el amor de las personas que jugaron y superaron los desafíos con él para poder rescatar a las princesas, y con el tiempo este comenzó a aparecer en muchísimos más videojuegos.

Actualmente existen juegos como Super Mario Bros, Mario Kart y Super Mario Odyssey, y se estima que el personaje de bigote y overall aparece incluso en más de 100 videojuegos de Nintendo.

Durante este día los fanáticos de Mario; y de todos los videojuegos en los que aparece este personaje, realizan publicaciones en redes sociales compartiendo su experiencia al jugar, o incluso organizan torneos con sus amigos para poder disfrutar de los videojuegos que incluso pudieron hacer parte de su infancia.

Super Mario Bros, La película ı Foto: Especial

Con la reciente película también se puede organizar un día para disfrutarla y después jugar alguna trivia sobre los personajes de estos videojuegos, o incluso una fiesta temática en la que todos asistan disfrazados de su personaje favorito.

