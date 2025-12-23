Payaso Pichurris golpeó a invitado en posada: ‘Mi esposa no es parte del show’ | VIDEO

El nombre del payaso Pichurris se hizo tendencia después de que se hiciera viral el video en el que golpea al invitado de una posada navideña en Campeche que él estaba amenizando, pero donde no se pudo controlar tras recibir comentarios ofensivos sobre su esposa.

Fue en al fiesta de la empresa de transporte Movibus que llevaron al payaso Pichurris para entretener a los trabajadores y ofrecer un rato de diversión durante la velada donde celebraban los logros de la organización de este año.

Regresando de la Posada donde estuvo el Payaso Pichurris... pic.twitter.com/sV9uD4Ajpg — El Buki Correlón 2.0 (@carlosolis52) December 23, 2025

¿Por qué el payaso Pichurris golpeó a un hombre en una posada?

Mientras el comediante animaba la posada, decidió acercarse a uno de los asistentes para hacer sus dinámicas interactivas, por lo que se encontró con un invitado al que animó a participar.

“Vamos a empezar con el cotorreo, bienvenido compadre, buenas tardes, soy el payaso Pichurris, y te invitamos a que el día de hoy te diviertas carnal, voy a divertir a la gente, no vengo a ofender a nadie, ¿va? Porque yo sé que tienes huevos”, comenzó.

Sin embargo, los ánimos se elevaron rápidamente cuando el invitado interrumpió al conductor al preguntarle “¿y cómo está tu vieja? Riquísima", ante lo que el payaso dijo “claro” antes de golpear fuertemente al sujeto.

El golpe llevó al hombre hacia atrás pero el payaso no se detuvo ahí, pues le propinó otros ataques rápidamente, visiblemente enojado por la falta de respecto a su esposa.

🚨 Brincos Dieras :

Porque el payaso de Campeche se peleó con otro payaso tras un chiste mal contado sobre su mujer.

🤡

Se arruinó la posada de ómnibus.

😩#TioTendencias #FelizNavidad pic.twitter.com/TpFzh7C9H5 — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) December 22, 2025

Después de varios segundos donde la agresión seguía, algunos de los asistentes se acercaron para detener los ataques y así terminar con el conflicto que se desarrolló en cuestión de segundos entre el animador y el invitado al evento. Estas son algunas de las reacciones:

“Buen derechazo, fan de Pichurris”.

“Todos se quedaron viendo pensando que era show“.

“Hasta función de box da, qué buen paquete de entretenimiento"

“No fue muy profesional, ya que en vez de pelear mejor se retira y listo“.

"Vine a divertir a la gente… 3 Doritos después..."

¿Quién es el payaso Pichurris?

El nombre real del payaso es Rafael Hernández y es un comediante oriundo de Campehce, conocido por su personaje de payaso. Su carrera comenzó inspirado por el padre de un amigo que tenía el mismo oficio.

Pichurris se ha dedicado a la comedia en eventos, bares y fiestas privadas. Sin embargo, ahora se hizo viral por la golpiza a un invitado en una posada. En un reciente video, explicó su enojo: "Mi esposa no es parte del show, el que trabaja en el escenario, soy yo”.