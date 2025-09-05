Ángela Aguilar cancela conciertos de su gira en EU, ¿no vendió boletos?

Ángela Aguilar canceló varios conciertos de su primera gira en solitario Libre Corazón, supuestamente por no vender los suficientes boletos a pesar de que se iba a presentar en recintos pequeños de Estados Unidos, donde arrancaría el espectáculo.

Fue a inicios de julio del 2025 que Ángela Aguilar anunció 17 fechas para su Libre Corazón Tour. “Es una gira que nace del amor por mi música, por el mariachi y por todo lo que me ha formado. Es un show hecho con respeto, pensado para toda la familia y con el corazón bien puesto en lo que soy", dijo.

La esposa de Christian Nodal mencionó que su concierto sería en beneficio para los migrantes, pues un porcentaje de las entradas serían designadas para donarse a una fundación benéfica.

“Una parte de las ganancias de estas 17 fechas será destinada a apoyar a comunidades migrantes en Estados Unidos que enfrentan injusticias todos los días. Gracias por su paciencia, por su cariño, y por dejarme crecer. Estoy lista para verlos y cantarles con todo lo que soy”, dijo.

Ángela Aguilar cancela conciertos de su gira

Tras el lanzamiento de los boletos por Ticketmaster, el público notó rápidamente que la artista no estaba logrando llenar los recintos, a pesar de que los mismo eran foros con capacidades limitadas de asistentes.

Sin importar lo anterior, se registraron algunas fechas nuevas en otros estados americanos, posterior a su primer anuncio. Sin embargo, ahora captaron que en la boletera aparecen algunos conciertos como cancelados.

Las fechas que se encuentran canceladas son las del 24, 26 y 31 de octubre, en diferentes estados de la Unión Americana (Pensilvania, Nueva Jersey y Missouri), que son con las que abriría su gira. El resto de las presentaciones siguen en pie.

🚨 MALAS NOTICIAS | ÁNGELA AGUILAR cancela varias fechas de su gira “Libre Corazón Tour” en EE.UU. 😱💔



Por bajas ventas quedaron fuera conciertos en Pensilvania, Nueva Jersey, Misuri, Oklahoma, Carolina del Norte y Nuevo México.#AngelaAguilar #christianNodal #nodal #cazzu pic.twitter.com/R7nua15mQA — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 5, 2025

Fue desde que se anunciaron los conciertos de la famosa que muchos dudaron que pudiera llenar en una presentación, sobre todo en Estados Unidos, donde es mucho menos popular en opinión del público.

Al parecer, las sospechas se hicieron realidad, pues se reportó que el staff de la hija de Pepe Aguilar se encontraba preocupado por la baja venta de boletos, al no alcanzar siquiera el 30% de lleno en los recintos.

Si bien ni la artista ni su equipo han dado a conocer el motivo de las cancelaciones en los conciertos de Ángela Aguilar, las especulaciones apuntan a que se trata de que la artista con consiguió obtener el impacto que esperaba en la venta de boletos, por lo que ha tenido que desistir de algunas presentaciones.