Cazzu no solo conquistó al público mexicano por su talento, sino por su forma de ser, ya que ha demostrado humildad, congruencia y ahora también solidaridad con el pueblo mexicano, al revelar que busca ayudar con las inundaciones en Puebla.

Y es que será el próximo 24 de octubre que Cazzu se presentará en el Auditorio GNP de Puebla con su gira Latinaje, pero no ha querido dejar de lado la ayuda humanitaria que puede brindar junto con sus seguidores.

Cazzu se solidariza con Puebla

A través de su cuenta de Instagram, la artista publicó un mensaje breve pero claro en el que menciona la forma en la que busca apoyar al estado por las inundaciones en alianza con la Fundación MAJOCCA para recibir donaciones para las familias afectadas.

“Este 24 de octubre en mi concierto en el Auditorio GNP, junto a Fundación MAJOCCA, estaremos recibiendo donaciones para las familias afectadas por las inundaciones en Puebla”, dijo.

En el comunicado, la famosa mencionó que se podían llevar las siguientes donaciones:

Productos de limpieza

Higiene personal

Enseres domésticos

Juguetes chicos (no bélicos ni a pilas)

Alimentos listos para consumir

Cobijas

Ropa de cama

Cazzu pide donaciones para familias afectadas por inundaciones en Puebla ı Foto: IG: @cazzu

Asimismo, recomendó no llevar ropa, agua embotellada ni latas de atún, que no serán admisibles para ser donadas.

La Fundación Majocca es una organización sin fines de lucro. Conocidos también como El Movimiento Activo de Jóvenes Comprometidos por la Calidad, son una " institución altruista, con altos estándares de profesionalización, programas y servicios diseñados para elevar la práctica social y promover la cultura de la filantropía“, según LinkedIn.

¿Qué pasó en Puebla?

Intensas lluvias han afectado al centro y sureste de México, dejando decenas de personas fallecidas, severas inundaciones, deslaves, daños en viviendas, comunidades incomunicadas y cortes de servicio en Hidalgo, Puebla y Veracruz.

De acuerdo con Conagua, Veracruz continuará recibiendo lluvias fuertes, mientras que Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí presentarán precipitaciones aisladas.

Las precipitaciones comenzaron hace 12 días cerca del río Cazones y al incrementar ocurrieron desbordes que mantienen a las comunidades de los Estados en un momento de vulnerabilidad, por lo que de diversas formas, se ha apoyado a que los ciudadanos brinden ayuda para los habitantes damnificados.