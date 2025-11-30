Cazzu se presentó en Chile dentro de su gira Latinaje En Vivo, y durante el espectáculo ocurrieron momentos que rápidamente se volvieron virales en redes sociales. Uno de estos fue cuando una parte del público lanzó un insulto dirigido a su expareja y padre de su hija Inti, Christian Nodal; la reacción de la argentina se difundió rápidamente, pues “regañó” a sus fans.

Además, la artista interpretó el tema “El hombre que yo amo”, durante una presentación impecable.

Cazzu ‘regaña’ a sus fans por insultar a Christian Nodal | VIDEO

En distintos videos compartidos en plataformas digitales se observa a Julieta Cazzuchelli, nombre real de la cantante, en pleno concierto, en Chile, mientras los asistentes coreaban la ofensa “Chupal* Nodal”. La palabra se usa comúnmente para expresar desagrado o disgusto hacia algo o alguien.

Al inicio, Cazzu se mostró algo desconcertada pues no se dio cuenta de lo que gritaban, pero al percibir que cada vez más personas se unían, decidió intervenir y pedirles que se comportaran.

“No me hagan quedar mal. Yo portándome bien para que ustedes vengan acá su mal. Pórtense bien, pórtense bien”, expresó la argentina con humor sobre el insulto hacia Christian Nodal, su expareja y papá de su hija Inti.

El público de la Movistar Arena Chile tomó con humor la situación y el show de Cazzu continuó sin contratiempos. Sin embargo, las reacciones en Internet no tardaron en aparecer. Algunos usuarios bromearon sobre lo ocurrido, mientras otros señalaron que la polémica sigue acompañando a la rapera argentina.

Pese a todo, la gente continúa alabando la inteligencia emocional que ha demostrado tener la cantante. Algunos comentarios en TikTok fueron:

“Nodal se lo merece”.

“Chile, el mejor país”.

Cazzu canta ‘El hombre que yo amo’ de Myriam Hernández y sorprende al público con su talento

Como parte de su gira Latinaje En Vivo, la rapera decidió rendir homenaje a cada país que visitó interpretando un tema emblemático de sus artistas, y en Chile no fue diferente.

En esta ocasión, Cazzu sorprendió al público con su versión del clásico de Myriam Hernández, “El hombre que yo amo”. Antes de comenzar su interpretación, la artista recordó que cuando era “chica” su madre le pedía que cantar este tema en el karaoke.

El instante rápidamente se difundió en redes sociales como X, antes Twitter, y TikTok, donde se volvió tendencia varios días. Del mismo modo, la propia cantante chilena, Myriam Hernández, reaccionó con un elogio lleno de cariño: “Hermosa”, acompañado de emojis de corazón.

Cazzu en el Movistar Arena de Chile interpretando “EL HOMBRE QUE YO AMO” de Myriam Hernández pic.twitter.com/i8XKK6nJUY — cazzu sources. (@cazzusources) November 29, 2025