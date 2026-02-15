Cazzu acompaña a Bad Bunny durante su concierto en Argentina | VIDEO

Bad Bunny volvió a sorprender a sus seguidores en Argentina con un concierto cargado de energía, invitados especiales y momentos memorables. En pleno Día de San Valentín, el puertorriqueño invitó a Cazzu al escenario del Estadio Monumental de River Plate, lo que generó una ovación.

Además, el momento se viralizó en redes sociales rápidamente y ya le dio la vuelta al mundo, pues era uno de los reencuentros más esperados por los fans. Para finalizar la presentación, los intérpretes compartieron un tierno abrazo, con el que quedó en evidencia el cariño y admiración que se tienen.

Cazzu canta junto a Bad Bunny durante su concierto en Argentina; tienen emotivo reencuentro | VIDEO

La noche del 14 de febrero, más de 80 mil personas fueron testigos de un momento histórico cuando Bad Bunny presentó a la cantante argentina Cazzu como invitada sorpresa en su gira mundial Debí Tirar Más Fotos.

La cantante argentina irrumpió en el escenario del Estadio Monumental de River Plate, en Argentina, para interpretar “Con Otra” y, más tarde, el clásico “Loca Remix” junto a Duki y Khea, desatando la euforia colectiva.

Al finalizar su número musical, Cazzu y Bad Bunny emocionaron al público del Monumental cuando se abrazaron durante unos segundos. El gesto estuvo cargado de cariño y admiración.

El público celebró este reencuentro como un homenaje a los inicios del trap latino, pues recordaron la química que ambos artistas compartieron en colaboraciones pasadas. Otros usuarios también rememoraron la breve relación que presuntamente mantuvieron durante 2018.

Unas horas más tarde Cazzu compartió a través de sus redes sociales algunas fotografías de su participación en el concierto de Bad Bunny en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. En redes sociales, los videos del momento se volvieron tendencia.

¿Cuántas fechas más se presentará Bad Bunny en Argentina?

El concierto del 14 de febrero fue la segunda fecha de Bad Bunny en Buenos Aires, dentro de su tour mundial. El artista programó tres presentaciones en el Estadio Monumental de River Plate, los días 13, 14 y 15 de febrero de 2026, ambas con boletos agotados.

Durante la primera noche el boricua lució una camiseta de Lionel Messi, el astro argentino. Además, la banda Los Pleneros de la Cresta que acompañaron al Conejo Malo, interpretaron una versión salsa de “De Música Ligera”, de la mítica banda de rock Soda Stereo.