Influencer asegura que fue al kinder con Bad Bunny y muestra foto inédita

Bad Bunny se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, tras hacer historia en el medio tiempo del Super Bowl 2026, un momento que desató el debate sobre las políticas migratorias de Donald Trump y el significado de ser americano.

En medio de la viralidad de la reciente presentación de Bad Bunny en el Super Bowl, la influencer Estrella de Mar reveló que asistía a la escuela con el cantante en su infancia e incluso publicó una foto en la que podemos ver el famoso de niño.

Así se vive el show de medio tiempo con Bad Bunny ı Foto: REUTERS

¿Cómo se veía Bad Bunny en el kinder?

A través de su cuenta de Instagram, la influencer puertorriqueña Estrella del Mar publicó una fotografía que no tardó en hacerse viral en donde mostró que en su infancia, iba al kinder con Benito Antonio Martínez Ocasio.

La empresaria mostró su orgullo y felicidad por ver al famoso triunfar en la industria del entretenimiento. La publicación desató sorpresa y comentarios de diversos usuarios que no pudieron negar el parecido del cantante en la foto con otras imágenes de su infancia.

"Orgullo vegabajeño y puertorriqueño. Desde kínder juntos y hoy sigues brillando, poniendo en alto a todos los latinos con tu humildad y hermoso corazón", escribió la creadora de contenido en el anexo de la foto publicada.

¿Quién es Estrella del Mar?

Estrella Del Mar Meléndez Pabón es originaria del sector La Línea en el Barrio Almirante Sur del municipio de Vega Baja, Puerto Rico. La mujer es creadora de contenido y una destacada empresaria que tiene su propio salón de belleza.

La joven es una destacada empresaria en el mundo de la belleza y el bienestar. Actualmente, lidera dos proyectos principales en Vega Baja. Su perfil de Instagram es una mezcla de éxito profesional y momentos personales; ahí comparte desde sus viajes y eventos exclusivos, hasta deslumbrantes fotografías en traje de baño y vestidos de noche.