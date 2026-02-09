‘El mejor antídoto contra el odio es el amor’: Sheinbaum elogia mensaje de Bad Bunny en Super Bowl

Sheinbaum celebra mensaje de unión de América que mandó Benito Martínez, Bad Bunny, en el Super Bowl.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “muy interesante” el espectáculo del artista puertorriqueño Benito Martínez Ocasio, Bad Bunny, en el medio tiempo del Super Bowl, jugado el domingo, y destacó el mensaje que el intérprete mandó sobre la unidad de todo el continente americano.

En la Conferencia del Pueblo, la mandataria federal se refirió al espectáculo que ofreció Benito Martínez, el cual destacó por ser el primero en la historia del juego estadounidense en ser encabezado por un artista de origen latino.

Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl. ı Foto: AP, Reuters y Especial

A propósito, Sheinbaum Pardo destacó que el número musical fue “muy interesante”, especialmente porque cantó en español y porque mandó un mensaje referente a la unidad de América, no solo de Latinoamérica, sino incluidos Estados Unidos y Canadá.

En el mismo sentido, la mandataria federal suscribió con el mensaje de Benito Martínez Ocasio, cuando dijo que “el mejor antídoto para el odio es el amor”.

Muy interesante que haya cantado en español en el Super Bowl y que haya enviado un mensaje de unión para el continente americano, por todos los países que mencionó al final de la canción, incluido Estados Unidos y Canadá Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Estuvo muy interesante, tuvo muchos simbolismos y, en efecto, el mejor antídoto para el odio es el amor Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Asimismo, Claudia Sheinbaum suscribió con el mensaje sobre la importancia de mantener la unión en el continente americano, el cual enfatizó Benito Martínez en su show, en medio de tensiones de Estados Unidos con los migrantes latinos.

A propósito, la mandataria mexicana remarcó que la unión del continente “desde Canadá hasta la Patagonia” es el escenario más deseable para el mismo, pues ésta le permitiría competir con otros mercados del mundo.

La cooperación para el desarrollo debería ser la base de la unión del continente americano. Si queremos fortalecer a América —porque América es todo el continente— tendría que ser con base en la cooperación y el tratado comercial Claudia Sheinbaum, presidenta de México



De esa manera podríamos competir muchísimo mejor con cualquier región del mundo. La unidad de América, desde Canadá hasta la Patagonia, ayudaría mucho en este proceso Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Sheinbaum Pardo reiteró que “la fraternidad siempre es mejor que el odio”, idea que, aseguró, está enraizada en las culturas originarias de nuestro país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am