Bad Bunny regala camisetas como las que usó en el Super Bowl a empleados de Zara

El cantante puertorriqueño Bad Bunny hizo historia este domingo 8 de febrero con su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 2026. Después de tener la presentación más vista en la historia del evento deportivo, el artista decidió tener un detalle con las oficinas centrales de Zara.

El regalo de Bad Bunny a empleados de Zara

Los trabajadores de la sede de Inditex en Arteixo se encontraron este lunes con una camiseta idéntica a la que lució Bad Bunny en su actuación del Super Bowl 2026 junto a una nota con un breve mensaje dedicado a las personas.

España estuvo también presente. Bad Bunny vistió de @ZARA en la Súper Bowl. Esta mañana los empleados de la central en Arteixo (Galicia) han recibido una camiseta idéntica y un mensaje de Benito. Qué fantasía de intrahistoria tiene todo esto!!! pic.twitter.com/CVK4HkYkvH — Tony Aguilar (@TonyAguilarOfi) February 9, 2026

“Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!”, expresó.

Hay que mencionar que Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante boricua, decidió presentarse en uno de los escenarios más importantes del mundo con un outfit completo de Zara.

El atuendo estaba conformado con una camisa, corbata, pantalones chinos, camiseta deportiva de linebacker y tenis Adidas (que recordaba a los zapatos que llevan jugadores de fútbol americano).

Un elemento que llamó la atención del atuendo fue el número 64 de la camiseta y arriba su apellido, Ocasio. Ha habido muchas teorías acerca del significado del número, especulando que podría tratarse de una referencia al año de nacimiento de su madre.

Bad Bunny en el Super Bowl 2026. ı Foto: AP

Otros indican que se trataría de un guiño a su álbum de 2020 ‘El Último Tour del Mundo’, el primero -en español- en 64 años en encabezar la lista Billboard 200 de todos los géneros.

Sin embargo, de acuerdo con la revista Complex Magazine, el número 64 es una referencia al tío fallecido del cantante, siendo así una forma de rendirle homenaje con el número que éste llevaba durante sus años como jugador de fútbol americano.