¡El más visto de la historia! ¿Cuántas personas vieron el Medio Tiempo del Super Bowl 2026?

Este domingo el cantante puertorriqueño Bad Bunny se presentó en el Medio Tiempo del Super Bowl, y durante su espectáculo se pudieron ver muchas referencias hacia la cultura de su país de origen.

Bad Bunny se presentó de nueva cuenta en el Medio Tiempo del Super Bowl este 2026, pero esta vez no como invitado sino con un espectáculo que reflejó totalmente la escencia plasmada en su más reciente proyecto, Debí Tirar Más Fotos.

En medio de un ambiente político global tenso, el Conejo Malo utilizó esta plataforma tan grande que es vista por millones de personas para enviar un mensaje de paz, amor, unión, representación y orgullo hacia la cultura latinoamericana.

Final espectacular ondeando las banderas latinas en el Levi’s Stadium. ı Foto: AP, Reuters y Especial

¿Cuántas personas vieron el Medio Tiempo del Super Bowl 2026?

El show de Medio Tiempo del Super Bowl alcanza millones de visualizaciones tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, ya que incluso las personas que no son tan aficionadas del futbol americano están a la espera del espectáculo que brindará el artista que se presente.

Este 2026 el Medio Tiempo del Super Tazón contó con la participación de Bad Bunny, y estuvo acompañado de Lady Gaga y Ricky Martin como invitados, lo que sorprendió a muchas personas en redes sociales.

Hasta el momento no se han dado a conocer reportes oficiales sobre el número de personas que vieron el show de Medio Tiempo del Super Bowl, pero de acuerdo a las estimación por parte de Nielsen, se espera que este año Benito rompa el récord.

Ricky Martin interpretó durante su participación el tema “Lo que pasó en Hawaii” . ı Foto: AP, Reuters y Especial

Kendrick Lamar alcanzó el récord de visualizaciones en 2025, pues tuvo un total de 133.5 millones de espectadores durante su presentación; sin embargo, los expertos apuntan que Bad Bunny podría incluso superar esta cifra.

El Show de Medio Tiempo de Bad Bunny ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de la NFL, y en las 12 horas que lleva publicado ha alcanzado un total de 21 millones 617 mil 755 visualizaciones.

Entre los comentarios con más me gusta se puede leer que las personas de Latinoamérica sintieron una representación real con el espectáculo, pues apuntan que “la representación es fundamental.”

Puesto de cocos durante el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl ı Foto: AP

En el mismo sentido, algunos comentarios señalan que, pese a no ser hispanohablantes y tener barreras del lenguaje, comprendieron totalmente el mensaje que quería transmitir el cantante puertorriqueño durante este espectáculo.

También se encuentran comentarios como “Para quienes siguen diciendo que Bad Bunny no es America. Les acaba de dar una lección de geografía al final” haciendo referencia a las críticas negativas que había recibido el artista incluso antes de realizar su presentación.

Esto decía el balón de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 ı Foto: Redes sociales

