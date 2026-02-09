Poncho Herrera defiende el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: ‘Yo cantaba peor en RBD’

El reconocido actor Poncho Herrera reaccionó en redes sociales al espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, el cual dividió opiniones entre quienes disfrutaron del mismo y a quienes no les gustó.
Poncho Herrera defiende a Bad Bunny
Fue a través de su cuenta de X (antes Twitter) que Poncho Herrera respondió a los comentarios que cuestionaban la habilidad vocal de Bad Bunny durante el show de medio tiempo, ya que muchos consideraron que no cantaba muy bien.
Todo se desató a partir de un mensaje inicial del actor mexicano, quien escribió "¡BENITO LA ROMPIÓ!" y después, una cuenta llamada La Tia Laura respondió “pero canta muy feo, fue muy buen show”.
Fue entonces que Poncho replicó: “Yo cantaba peor en RBD. Acá lo importante es el mensaje Tía”, expresó de manera contundente. El mensaje desató diversas reacciones de usuarios de la plataforma, quienes comentaron:
- “El único que piensa que cantaba mal cuando todos los demás amábamos su voz”.
- “Realmente eras el peor del grupo”.
- “Jajaja te amo Poncho”.
- “Ponchito, tiene que dejar este pensamiento. Tu voz era parte de RBD, cantas espectacular y emocionas a quien escuchas"
- “Te amo Alfonsito y amábamos escucharte cantar”.
En otro comentario, Poncho Herrera remató: "Benito la rompió creando un statement muy poderoso. La coyuntura es perfecta", dijo en referencia al show de Bad Bunny en el Super Bowl, que estuvo lleno de referencias e indirectas a favor de los latinos.