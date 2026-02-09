Influencer ignora a Bad Bunny en el Super Bowl por el show alterno de medio tiempo con Kid Rock | VIDEO

Pese a que Bad Bunny rompió el récord de mayor audiencia en la historia para el medio tiempo en el Super Bowl 2026, a pesar de que millones de personas cambiaron el canal para en su lugar ver el show alternativo de Turning Point con Kid Rock.

Influencer ignora a Bad Bunny en el show de medio tiempo

Fue a través de su cuenta de Instagram que la influencer Amanda Vance publicó un video en el que dejó clara su preferencia por “The All American Half Time Show” por sobre el medio tiempo de Bad Bunny.

Watching the American halftime performance at the Super Bowl instead of Bad Bunny pic.twitter.com/OroLSYgz8C — Amanda Vance (@amandacvance) February 9, 2026

Y es que la mujer publicó un reel en el que la podemos ver en el Levi’s Stadium de California bailando y cantando con energía durante el medio tiempo del partido, pero no por las canciones del reguetonero boricua.

En el video, la mujer lleva puestos unos audífonos de cable que están conectados a su teléfono, donde está viendo el medio tiempo de Turning Point, de este modo ignorando a la presentación de Bad Bunny.

“Elijo a América y canciones que conozco”, escribió Amanda en la descripción del video, dejando en claro su desinterés por el boricua que también es ciudadano estadounidense.

Las redes sociales reaccionaron rápidamente al momento, donde criticaron fuertemente a la creadora de contenido conservadora que ignoró el show de medio tiempo del cantante de “El Apagón”. Te dejamos algunas reacciones:

“Puerto Rico está en América por cierto“.

“Te falta sazón, batería y reguetón”:

“Esto da vergüenza”.

“Compra boleto de $ 6k para los peores asientos y ni siquiera ve la actuación que pagó jajaja”.

“¿Así que Kid Rock que cantó sobre amar a menores de edad...? Interesante elección".

La realidad es que a pesar del éxito del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, es cierto que algunas personas en el estadio no estaban tan emocionadas de ver al artista, se dice que principalmente porque no entendían lo que decía al no hablar español.