¿Quién es la pareja que se casó en el medio tiempo del Super Bowl 2026?

Este domingo 8 de febrero del 2026, Bad Bunny desató euforia durante el medio tiempo del Super Bowl e hizo protagonista a una pareja que se casó de verdad sobre el escenario en medio del show del cantante puertorriqueño.

Bad Bunny decidió enfatizar un mensaje de amor durante el medio tiempo del Super Bowl 2026 y en ese sentido, decidió que se llevara a cabo una boda real entre una pareja, a pesar de que al momento los espectadores creyeron que eran actores y no que se oficiaba una ceremonia de verdad.

El cantante Bad Bunny transformó el escenario del intermedio en un espacio para el amor real al incluir una boda legítima durante su presentación. Aunque los espectadores pensaron que el acto formó parte de una actuación ensayada, la pareja contrajo matrimonio de manera legal… pic.twitter.com/LLT5gUju5o — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 9, 2026

¿Quiénes son la pareja que se casó en el Super Bowl?

La pareja fue identificada como Elly y Tommy, quienes estaban comprometidos desde el 2024 pero no habían podido casarse todavía y llamaron la atención del intérprete de “El Apagón” cuando decidieron invitarlo a su casamiento. Como respuesta, el cantante decidió invitarlos a que se casaran en el importante evento deportivo.

A través de su perfil de Instagram, la joven recién casada, quien la red social aparece como @ellly_bean, compartió un video del momento en que se casaron a la mitad del show de medio tiempo y agradeció al cantante por el espacio en su presentación.

“Tengo el corazón lleno. Esta experiencia ha sido increíble. Gracias por enfatizar el amor, Benito, porque siempre es necesario”, escribió en un emotivo mensaje en sus historias.

Por su pate, su pareja Tommy también mostro su felicidad por casarse en un lugar como el Levi’s Stadium de San Francisco, California. “Lo mejor de la noche fue ganar una esposa, te amo”, escribió él.

En una publicación, el hombre publicó una foto de él y su esposa en el medio tiempo bailando juntos mientras Bad Bunny se encintraba detrás de ellos: "Un baile inolvidable con el amor de mi vida. No se puede agradecer lo suficiente a @badbunnypr por esta hermosa oportunidad de toda una vida", celebró.

Elly posteriormente compartió un video donde podemos ver más de cerca su look de boda en colaboración con una peinadora de novias. En el video, la vemos con su pelo rizado en un semi recogido. También llevaba un maquillaje natural y un velo de tamaño mediano a juego con su vestido de encaje.

Se sabe que Thomas Wolter es un enfermero registrado desde el 16 de marzo de 2021 y suele publicar fotos en compañía de su esposa y amistades en viajes, festivales y más. Por otro lado, Elly muestra en su perfil su amplio gusto por la moda.