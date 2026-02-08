La boda del medio tiempo del Super Bowl 2026 con Bad Bunny era real; aquí los detalles

Bad Bunny hizo algo histórico este domingo en el Super Bowl y no solo fue su mensaje a favor de la comunidad latina o sus invitados de lujo, pues el show de medio tiempo se convirtió en un espacio para el amor real.

Y es que muchos notaron que antes de la aparición de Lady Gaga en el medio tiempo de Bad Bunny, aparecía una pareja que se casaba. Aunque muchos pensaron que se trataba de actuación, resulta que era muy real.

The wedding during Bad Bunny’s #SuperBowl halftime show was real. pic.twitter.com/uqk9JT14jd — Pop Base (@PopBase) February 9, 2026

Fueron informantes pertenecientes a la NFL quienes confirmaron al medio ESPN que la pareja que aparecía sí se casó de manera legal durante el evento de fútbol americano, justo antes de que Lady Gaga cantara “Die with a smile”.

El dúo fue el centro de atención varias veces durante el complejo y enérgico espectáculo del puertorriqueño, comenzando con una propuesta de matrimonio al principio. A mitad del concierto, la pareja se casó rodeada de bailarines.

La pareja había invitado originalmente a Bad Bunny a su boda; sin embargo, él les dio el regalo de bodas definitivo y los invitó a casarse durante su espectáculo de medio tiempo, creando de este modo un momento inolvidable y una experiencia que los recién casados podrán contar a sus futuros nietos con emoción.

someone got married in the middle of the Bad Bunny halftime show 😭pic.twitter.com/Ql2UF5CR6q — yoxic (@yoxics) February 9, 2026

El show de medio tiempo buscaba puntualizar el mensaje que el cantante había enviado el pasado domingo 1 de febrero en los Grammy, cuando indicó la importancia de no generar más odio motivados por los señalamientos de personajes como Donald Trump.

Durante su presentación, en un letrero se podía leer la frase “lo único más poderoso que el odio es el amor”. Bad Bunny también apareció entregando un premio Grammy a un niño, un gesto que algunos fans interpretaron como un guiño simbólico a Liam Ramos, el niño de 5 años recientemente detenido por ICE en Minneapolis. Cabe mencionar que una fuente le dijo a ESPN que el niño era actor y no Ramos.