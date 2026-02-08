¿Quién cantó con Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026?

Este domingo 8 de febrero se llevó a cabo el show de miedo tiempo del Super Bowl 2026 a cargo de Bad Bunny, una polémica presentación que contó con un par de importantes personalidades del entretenimiento a nivel internacional.

Antes del medio tiempo del Super Bowl, muchos se preguntaban a quiénes invitaría Bad Bunny para acompañarlo sobre el importante escenario este domingo, destacando nombres como J Balvin, Rosalía y más.

Bad Bunny transformó el escenario del Super Bowl en una plataforma de orgullo latino y reclamo social. Benito Antonio presentó una coreografía que evoca el trabajo agrícola y la vida en la isla bajo el ritmo del reguetón @NFL #SuperBowlLX #SBLX #NFL #Patriots #Seahawks… pic.twitter.com/iep5cM4Ry1 — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 9, 2026

Ahora, te compartimos quiénes cantaron junto al “Conejo Malo” en este momento tan importante para su carrera musical. Cabe mencionar que ninguno de sus invitados cantó en conjunto con él, sino que cada uno tuvo un momento especial para destacar.

Lady Gaga

La primera en aparecer sobre el escenario fue Lady Gaga. La famosa artista apareció en medio de una boda real que ocurrió sobre el escenario del evento y cantó el tema ‘Die with a smile’.

Después, la artista se acercó a Benito y pudieron bailar junto por un momento con el tema “Baile Inolvidable”. La mujer llevaba un vestido azul y una flor en el pelo.

Lady Gaga en el medio tiempo del Super Bowl 2026 con Bad Bunny ı Foto: REUTERS

Ricky Martin

Ricky Martin apareció en uno de los momentos más emotivos del medio tiempo, interpretando la canción “Lo que le pasó a Hawái”, donde se habla sobre la colonización americana en Puerto Rico que poco a poco ha segregado a la comunidad boricua en su propio país.

Ricky Martin en el medio tiempo de Bad Bunny ı Foto: REUTERS