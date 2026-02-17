El VIDEO de Christian Nodal y Ángela Aguilar resguardados tras balacera cerca del rancho El Soyate

El video de Christian Nodal y Ángela Aguilar tras la balacera cerca del rancho El Soyate

Se confirmó que Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron escoltados por elementos de seguridad estatal después de un ataque armado que fue registrado en el municipio de Villanueva, en las inmediaciones del rancho El Soyate.

Fue el pasado 12 de febrero que ocurrió un enfrentamiento armado en Zacatecas cerca de la residencia de la familia Aguilar. Por la proximidad, Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron testigos circunstanciales del tiroteo, pues entonces estaban saliendo del rancho.

🚨💥 Un grupo armado atacó con explosivos a policías estatales en Villanueva, #Zacatecas, cerca del rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar.



Los agentes repelieron la agresión y ya hay detenidos.



📌 Pepe Aguilar confirmó que él y su familia están a salvo: “Confío en… pic.twitter.com/vK9S6xZy5y — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) February 13, 2026

El video de Ángela y Nodal tras balacera en su rancho

Según informó a Ventaneando el fiscal estatal Cristian Paul Camacho Osnaya, después de que la pareja fue testigo de la balacera, fueron trasladados para el aeropuerto y de este modo, viajaron de Villanueva a Ciudad de México.

“No iba en shock, ellos cuentan con su propio equipo de seguridad. Por parte del estado no se encuentran asignados de manera directa”, afirmó.

En redes sociales, ha comenzado a circular una serie de videos en los que podemos ver a la joven cantante luciendo una sudadera blanca y a su esposo a un lado mientras caminan rodeados de elementos de seguridad en el areropuerto.

@panda.informativo4 🚨 ¡MOMENTOS DE TENSIÓN! Rescatan a #ÁngelaAguilar y ChristianNodal, Tras una fuerte balacera registrada en las cercanías del rancho de PepeAguilar, elementos de la SSPC, SEDENA, Guardia Nacional y la policía estatal de #Zacatecas implementaron un despliegue inmediato para trasladar a la pareja al aeropuerto y garantizar su seguridad. ♬ Notícia Urgente! - TheTrend

¿Qué pasó en la balacera cerca de El Soyate?

De acuerdo con el fiscal estatal Cristian Paul Camacho Osnaya, “el pasado jueves, aproximadamente a las 5 pm (hora local), se llevó a cabo la detención de cuatro personas; entre estas, un generador de violencia (…) el grupo delictivo reaccionó en contra de las autoridades”, explicó.

“Este camino, en la carretera federal 54, se encuentra en las inmediaciones del rancho de la familia Aguilar y, de muy mala suerte, les tocó que, justamente cuando iban saliendo del rancho Ángela y Christian (…) les tocó ver cómo se dio esta agresión”, señaló.

El fiscal apuntó que no hubo agresión en contra de la pareja y que tampoco resultaron heridos. Por el riesgo, la seguridad privada de las celebridades decidió que regresaran al rancho.

“De manera inmediata se regresan y se refugian en la casa principal de Pepe Aguilar; posteriormente, ya controlada la situación, se apoya para evacuarlos y se trasladan al aeropuerto”, detalló sobre la protección brindada a Christian Nodal y Ángela Aguilar.