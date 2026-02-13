¿Qué pasó con Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Nodal tras ataque cerca de su rancho en Zacatecas?

Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Christian Nodal causaron preocupación en las redes sociales, luego de que se diera a conocer que un ataque armado se llevó a cabo en las inmediaciones de su rancho El Soyate, en Zacatecas.

Las primeras versiones indicaron que el ataque había sido contra un convoy en el que viajaban Pepe Aguilar, su hija y su yerno, lo que encendió las alarmas entre los usuarios de Internet.

Sin embargo, las autoridades de Zacatecas salieron a aclarar los hechos y en un mensaje del secretario de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, se desmintió que los Aguilar hayan sufrido un ataque directo.

Atacan a policía de Zacatecas cerca del rancho de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Nodal ı Foto: Redes sociales

¿Qué pasó con el ataque cerca del rancho de los Aguilar?

Las autoridades de Zacatecas confirmaron que hubo un ataque armado en el poblado de Tayahua, entre Tayahua y el municipio de Tabasco, donde se encuentra un rancho de la familia Aguilar.

El secretario de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, señaló que el ataque armado fue contra las Fuerzas de Reacción Inmediata.

Ataque armado cerca del rancho El Soyate, propiedad de Pepe Aguilar.



De acuerdo a Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario de gobierno de Zacatecas, se registró una agresión en contra de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas, en el municipio de Villanueva, a la altura de la… pic.twitter.com/YHKjCFIDbC — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) February 13, 2026

Indicó que tras el ataque se implementó un operativo en la zona en el que participan elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública, aseguró que el operativo sigue activo, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a evitar la zona. Asimismo dio a conocer que tras el operativo ya se detuvo a varias personas por el ataque, sin embargo, no dio a conocer cuántos detenidos hay.

¿Qué le pasó a Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Christian Nodal?

A Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Christian Nodal, así como a toda la familia Aguilar no les pasó nada. Ellos se encuentran bien.

El cantante de “Por mujeres como tú” publicó un comunicado en redes sociales en el que señaló que él y su familia están bien, aseguró que él está en la Ciudad de México y no en su casa en Zacatecas.

Pepe Aguilar habla sobre supuesto ataque en su contra ı Foto: Especial

También citó al secretario de Gobierno de Zacatecas sobre que se realiza un operativo activo cerca del racho El Soyate que es propiedad los Aguilar, sin embargo, tanto el cantante como su hija y su yerno están perfectos y ninguno fue víctima de algún ataque en su contra.

Su vida nunca estuvo en riesgo solo se trató de versiones que circularon en redes sociales, pero los músicos están fuera de peligro.

Cabe recordar que Ángela Aguilar no vive en México, ella vive en Estados Unidos junto a su esposo Christian Nodal, que es donde pasan la mayor parte del tiempo haciendo su vida de casados. Ellos mismos han revelado en entrevistas que no viven en México, incluso se sabe que Ángela Aguilar tienen nacionalidad del país vecino.