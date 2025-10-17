Frankenstein: Guillermo del Toro, Jacob Elordi y Oscar Isaac llegarán a la CDMX

Guillermo del Toro es uno de los directores mexicanos reconocidos a nivel mundial, quien ha destacado a través de los años por su manera de contar historias desde una perspectiva fresca, única y muy personal que logra conmover a la audiencia.

Anuncian Fan Event de Frankenstein de Guillermo del Toro

A través de las cuentas oficiales de Netflix, se dio a conocer que se llevará a cabo un evento en la Ciudad de México por el próximo estreno de Frankenstein, la esperada cinta de Guillermo del Toro donde contará su versión del clásico libro de Mary Shelley.

Un mensaje especial para todo México 🇲🇽🥹🫀

Este 3 de noviembre, Guillermo del Toro (@RealGDT), Jacob Elordi y Oscar Isaac, presentarán 'Frankenstein' en la Ciudad de México. pic.twitter.com/CX0qh8cpgm — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 16, 2025

De este modo, se reveló que el próximo 3 de noviembre, el director se presentará en la CDMX junto con los protagonistas de Frankenstein, Jacob Elordi y Oscar Isaac para dar a conocer la que se ha convertido en uno de los filmes más esperados.

En el video promocional del evento, el director expresó: “Hace tiempo me preguntaron cómo es que lograba ver en lo horroroso algo bello y en lo bello algo horroroso y es muy simple. Porque soy mexicano”, comentó.

“Quiero invitar a cada uno de ustedes a permitirse ver esa película con ese don tan único que poseemos [...] Ésta no es una película solo de terror, es una mirada a la dinámica familiar de padres e hijos y cargada de mucha luz hacia una criatura que únicamente provoca horror en quienes no la conocen”, expresó sobre la cinta.

De momento, no se ha revelado dónde será la ubicación, aunque algunos usuarios ya comienzan a suponer que podría tratarse del Auditorio Nacional. Tampoco se ha dicho la manera en la que el público podría conseguir sus accesos.

Sin duda alguna, la llegada de Guillermo del Toro, Jacob Elordi y Oscar Isaac a la Ciudad de México dará mucho de qué hablar, sobre todo por la promoción de una de las películas más esperadas de Netflix, que solo será transmitida en cines selectos.