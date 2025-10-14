Frankenstein de Guillermo del Toro: Estos son los cines de México donde se proyectará la película

Frankenstein es la última obra maestra de Guillermo del Toro, que está a punto de estrenarse en cines selectos. En esta ocasión, no podremos ver la película en las cadenas comerciales, sino en recintos más reducidos, antes de su estreno en Netflix.
Será el próximo 23 de octubre que podremos ver Frankenstein de Guillermo del Toro en cines, antes de su estreno a nivel internacional en Netflix el próximo 7 de noviembre. Ahora, te compartimos cuáles son las sedes donde podrás ver la cinta en México.
Estas son las sedes para ver Frankenstein
En la CDMX, las sedes donde podremos ver la película incluyen Cineteca Nacional Xoco, Cineteca Nacional de las Artes, Cineteca Nacional de Chapultepec, Cine Tonalá, La Casa del Cine, Cinemanía, Sala Julio Bracho en el CCU, Museo Universitario del Chopo, Cinedot Aztapotzalco, Cinedot Tláhuac, Cinetop Linterna Mágica, Cinemas WTC, Autocinema Coyote Insurgentes y Autocinema Coyote Polanco.
Fuera de la capital, en cada estado se podrá ver en las siguientes sedes.
- Chihuahua en Cinemas Ocosingo
- Baja California en Cinedot Oasis Tijuana y Cineteca Tijuana
- Aguascalientes en Cinemas Krystal, Cinetop Aguascalientes, Sala alternativa, Intercinemas Calvillo
- Estado de México en Film Club Café, Cineteca Mexiquense, Cinedot Coacalco, Cinedot Los Reyes, Cinetop Ecatepc, Cinemas Plaza Mariana, Cineplex Atlacomulco, Cinestar San Mateo, Cinemas Lerma, Cinema Plaza Valle, Cine Xilotxin, Cineplex Ixtapaluca
- Colima en Cinemas del Country
- Coahuila en Río Cinemas Alameda, Cineplex Tec, Río Cinemas Sabinas y Citicinemas Torreón
- Guanajuato en Cinemubi Guanajuato
- Puebla en CCU BUAP, Cinemas Zacatlán, Cinebox San Martín, Cinebox Teziutlán
- Querétaro en Cinedot Centro Sur, Cinetop Tequisquiapan, Cinebox San Juan
- San Luis Potosí en Cineteca Alameda, Magnus Cinema Puente Corona y Cineplex Matehuala
- Sinaloa en Citicinemas La Isla, Citicinemas Galerías San Miguel y Citicinemas Guamuchil
- Sonora en Cineteca Sonora, Cinetix San Luis Río Colorado y Cinemall
- Tamaulipas en Multicinemas Azteca y Cinebox Tampico
- Tlaxcala en Cinedot Tlaxcala, Cinetix Huamantla, Cinetix Apizaco y Multicine.
- Veracruz en Cinetix Orquídeas, Cinetix Plaza Zaragoza, Cinebox Coyol y Cinebox Papantla
- Yucatán en Cinerec Tekax y Cines Siglo XXI
- Zacatecas en Capital Movie
- Guerrero en Cine Hidalgo