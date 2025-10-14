Frankenstein de Guillermo del Toro: Estos son los cines de México donde se proyectará la película

Frankenstein es la última obra maestra de Guillermo del Toro, que está a punto de estrenarse en cines selectos. En esta ocasión, no podremos ver la película en las cadenas comerciales, sino en recintos más reducidos, antes de su estreno en Netflix.

Será el próximo 23 de octubre que podremos ver Frankenstein de Guillermo del Toro en cines, antes de su estreno a nivel internacional en Netflix el próximo 7 de noviembre. Ahora, te compartimos cuáles son las sedes donde podrás ver la cinta en México.

Estas son las sedes para ver Frankenstein

En la CDMX, las sedes donde podremos ver la película incluyen Cineteca Nacional Xoco, Cineteca Nacional de las Artes, Cineteca Nacional de Chapultepec, Cine Tonalá, La Casa del Cine, Cinemanía, Sala Julio Bracho en el CCU, Museo Universitario del Chopo, Cinedot Aztapotzalco, Cinedot Tláhuac, Cinetop Linterna Mágica, Cinemas WTC, Autocinema Coyote Insurgentes y Autocinema Coyote Polanco.

CONFIRMADO: Esta es la lista de cines de México que exhibirán de forma exclusiva la nueva película de FRANKENSTEIN de GUILLERMO DEL TORO 🎬 pic.twitter.com/GgvhI6zgkh — Gaby Meza 🍿 (@GabyMeza8) October 13, 2025

Fuera de la capital, en cada estado se podrá ver en las siguientes sedes.