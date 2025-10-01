Lanzan tráiler de ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro, ¿Cuándo se estrena en cines y en Netflix?

Netflix ha revelado el tráiler oficial de la esperada Frankenstein, película a cargo del cineasta mexicano, Guillermo del Toro, quien desde hace tiempo buscaba poder llevar a cabo su versión de la historia de Mary Shelley.

¿De qué trata Frankentein de Guillermo del Toro?

El nuevo avance de Frankenstein nos deja ver más sobre lo que sucederá en la película, además que nos da un vistazo a Jacob Elordi, Mia Goth y Oscar Isaac, quienes interpretan a personajes clave en la cinta que, de acuerdo con Guillermo del Toro, no es de terror, sino más bien emotiva.

Y el avance demuestra lo que muchos ya esperaban, que esta nueva versión del mito no se trata de una adaptación de la historia, sino más bien de una reinterpretación de la misma bajo la vista del famoso director.

El avance cuenta con una narración por parte del monstruo de Frankenstein (Jacob Elordi), a su vez que nos muestra su creación gracias al brillante científico Victor Frankenstein (Oscar Isaac), quien desafía a la naturaleza al dar vida a la criatura.

Durante el tráiler, el ente expresa el tener recuerdos que lo ocurrido a las personas de las que se compone. Sin embargo, podemos notar su búsqueda por la aceptación con una advertencia que realiza a su creador: “Si no dejarás que experimente el amor, entonces voy a entregarme a la ira”, avisa.

¿Cuándo se estrena y dónde ver Frankenstein?

La película se estrenará el 7 de noviembre del 2025 en la plataforma de Netflix. Sin embargo, la misma sí contará con un estreno limitado en los cines a partir del 17 de octubre, aunque no se han confirmado las ubicaciones en México para verla en la gran pantalla.

“Alguien me preguntó el otro día: ‘¿Tiene escenas aterradoras?’ Y por primera vez me lo cuestioné. Para mí, es una historia emocional. Es tan personal como cualquier otra cosa que haya hecho. Estoy explorando qué significa ser padre, ser hijo... No estoy haciendo una película de terror. No es eso lo que me interesa”, señaló Guillermo del Toro sobre Frankenstein.