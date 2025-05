Guillermo del Toro revela que Frankenstein no será una película de terror

El querido director mexicano Guillermo del Toro, compartió detalles sobre su próxima película Frankenstein y reveló que su intención no es crear una cinta de terror, como muchos lo esperarían al tener como protagonista a uno de los personajes emblemáticos del género.

En ese sentido, durante una entrevista en el Festival de Cannes, donde Guillermo del Toro habló a más profundidad sobre la visión que tiene para la película que verá la luz en los próximos meses y que cuenta con un elenco lleno de estrellas del cine.

“Frankenstein”:

Por las nuevas imágenes de Oscar Isaac como el Dr. Frankenstein en la nueva película de Guillermo del Toro.

¿De qué trata ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro?

La película está prevista para estrenarse en Netflix en noviembre del 2025 y sigue la historia del Dr. Pretorious, interpretado por Christoph Waltz. que busca al monstruo de Frankenstein (Jacob Elordi) para retomar los experimentos que dejó el doctor Victor Frankenstein.

En una conversación con el compositor Alexandre Desplat, el mexicano explicó el enfoque que tendrá su versión al cine de la novela de 1818 escrita por Mary Shelley.

“Alguien me preguntó el otro día: ‘¿Tiene escenas aterradoras?’”, relató Del Toro, según citóVariety. “Y por primera vez me lo cuestioné. Para mí, es una historia emocional. Es tan personal como cualquier otra cosa que haya hecho. Estoy explorando qué significa ser padre, ser hijo... No estoy haciendo una película de terror. No es eso lo que me interesa”, señaló.

GUILLERMO DEL TORO dice que su película FRANKENSTEIN es "increíblemente emotiva".



"Es tan personal como cualquier otra cosa. Hago una pregunta sobre ser padre, ser hijo... No estoy haciendo una película de terror, jamás. No pretendo hacer eso".

Por su parte, Desplat mostró que se encuentra en sintonía con el director, pues está buscando no escribir música aterradora para la esperada película. “El cine de Guillermo es muy lírico, y mi música también lo es. Así que creo que la banda sonora de Frankenstein será algo muy lírico y emocional. No estoy tratando de componer música de terror”, expresó.

Guillermo del Toro ha expresado desde hace años su amor y admiración por la historia original de Frankenstein. “Hasta hoy, no existe una película que capture lo que escribió Mary Shelley. Ese libro se volvió mi biblia. Representa con precisión esa sensación de aislamiento que uno siente cuando es niño”, expresó en el pasado sobre al obra.

“Es, en esencia, una obra adolescente: habla de no encajar, de llegar a un mundo donde nadie se preocupa por ti, y ser lanzado a una vida de dolor, sufrimiento, lágrimas y hambre… y aun así, aprender a hablar. Es un libro increíble y fue escrito por una adolescente. Es alucinante”, contó en ese entonces sobre su visión de Frankenstein.