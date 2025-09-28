Una Batalla Tras Otra: Estreno, reparto y de qué trata la película de Leonardo DiCaprio

La película Una Batalla Tras Otra o One Battle After Another, protagonizada por Leonardo DiCaprio, se posicionó en el primer lugar de la taquilla en su fin de semana de estreno, logrando ingresos de 22,4 millones de dólares en 3 mil 634 salas de cine en Estados Unidos.

El thriller de acción con tintes cómicos dirigido por Paul Thomas Anderson también tuvo cifras notables a nivel internacional. De acuerdo con Variety, la cinta sumó 26,1 millones de dólares, alcanzando así una recaudación total de 48,5 millones de dólares a nivel mundial.

Conoce aquí cuándo puedes disfrutar de la película en México, quiénes integran el reparto y de qué trata Una Batalla Tras Otra.

¿De qué trata Una Batalla Tras Otra, la nueva película de Leonardo DiCaprio?

La película Una Batalla Tras Otra o One Battle After Another es una adaptación de la novela Vineland, escrita por Thomas Pynchon. La obra está ambientada en el contexto de los movimientos contraculturales de las décadas de 1960 y 1980, donde la política, la lucha social y las consecuencias del activismo radical marcan el curso de la historia.

En la cinta, un grupo de antiguos revolucionarios se reúnen nuevamente con el objetivo de rescatar a la hija de uno de sus integrantes.

Sin embargo, el regreso inesperado de un viejo adversario, tras 16 años de ausencia, obliga a la banda a abandonar la vida pacífica que habían construido y a tener que enfrentar los fantasmas de su pasado.

Leonardo DiCaprio es el protagonista de esta película y da vida a Bob Ferguson, un hombre que se ve forzado a confrontar a sus antiguos aliados con tal de proteger a su hija. El trabajo del actor en la cinta ha sido ampliamente alabado por la crítica y el público.

Reparto de Una Batalla Tras Otra

Una Batalla Tras Otra tiene un reparto de lujo que está compuesto por:

Leonardo DiCaprio

Sean Penn

Benicio del Toro

Regina Hall

Teyana Taylor

Chase Infiniti

Wood Harris

Alana Haim

Shayna McHayle

¿Cuándo se estrena Una Batalla Tras Otra, la nueva película de Leonardo DiCaprio?

Una Batalla Tras Otra tiene una duración de aproximadamente dos horas y fue dirigida por Paul Thomas Anderson.

La cinta se estrenó en cines el 26 de septiembre de 2025, por lo que puedes acudir a la sala de tu preferencia o a la que quede más cerca de ti para disfrutar de esta película protagonizada por Leonardo DiCaprio.

A continuación, te compartimos el tráiler oficial de Una Batalla Tras Otra o One Battle After Another en su versión doblada al español latino: