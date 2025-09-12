La Larga Marcha es una adaptación cinematográfica de la novela distópica publicada en 1979 por Stephen King bajo el seudónimo Richard Bachman. La cinta ha causado revuelo en redes sociales y los fans del oscuro escritor están ansiosos por el estreno en cines.

La Larga Marcha: ¿De qué trata la turbia película de Stephen King?

La historia se sitúa en un futuro autoritario de los Estados Unidos, donde existe un evento anual conocido como “La Marcha” (“The Long Walk”). En esta competición participan cien adolescentes, quienes deben caminar sin parar y a una velocidad mínima (alrededor de 6 km/h), sin poder detenerse ni bajar mucho el ritmo sin recibir advertencias que van desde gritos hasta disparos.

Si alguien falla más de cierta cantidad de veces, entra en riesgo mortal, pues será ejecutado. En La Larga Marcha el objetivo es permanecer el mayor tiempo posible hasta ser el último caminante en pie, quien ganará fama, riqueza y un premio, pero deberá vivir el resto de su vida con consecuencias psicológicas severas.

El papel del régimen opresor lo representa una figura militar autoritaria conocida como “El Comandante” (o “El Mayor” en algunas fuentes), que supervisa la marcha con mano dura. El protagonista es Raymond Davis Garraty, un adolescente que va enfrentándose al desafío físico extremo, al deterioro psicológico, la moralidad, y las relaciones con otros caminantes en condiciones cada vez más extremas.

Deberá elegir su bienestar sobre el bien común, lo que le genera conflictos internos.

Este es el tráiler de La Larga Marcha, la turbia película de Stephen King.

Reparto de la película La Larga Marcha de Stephen King

Estos son algunos de los actores confirmados hasta ahora para la película La Larga Marcha, dirigida por Francis Lawrence, creador de Los Juegos del Hambre (En llamas, Sinsajo partes 1 y 2, y La balada de los pájaros cantores y serpientes), con guion de J.T. Mollner:

Cooper Hoffman

David Jonsson

Judy Greer

Mark Hamil

Charlie Plummer , Roman Griffin Davis , Garrett Wareing , Ben Wang

Actores secundarios: Tut Nyuot, Jordan Gonzalez, Joshua Odjick.

¿Dónde ver la turbia película de Stephen King y cuándo se estrena?

La película se estrenará en salas de cine de Estados Unidos el 12 de septiembre.

En países como España, según algunos medios locales, su llegada a salas de cine está prevista para el 21 de noviembre de 2025. El lanzamiento para Latinoamérica no está definido actualmente, pero te recomendamos mantenerte al pendiente de las redes sociales de tu cine favorito o el más cercano.